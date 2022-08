Ahogy az már hetekkel ezelőtt megjelent cikkünkben, augusztus elsejével időalapú elektronikus jegy- és bérleteket vezet be Székesfehérvár a helyi járatos buszokon. Éppen ezért augusztus elsején kipróbáltam a rendszert, hogy a felvetődő kérdéseknek legalább egy részére választ kaphassanak az olvasók. Íme a személyes tapasztalat.

Letöltöttem a kiválasztott applikációt a mobilkészülékre, s a megfelelő regisztrációt követően már a menüpontok közt találtam magam: a „Mobiljegy” címszó alatt „Jegy vásárlására” adtam a fejem, kiválasztottam a megfelelő várost a listából (Székesfehérvár – Volánbusz Zrt. helyi), valamint a termék típusát: az időalapú jegyek közül a 90 perces elektronikus jegyet. Bankkártyás fizetéssel egyenlítettem ki a 280 forintos összeget – tettem ezt úgy, hogy megadtam a bankkártya adataimat, viszont a vásárlás végén nem pipáltam be a bankkártya adatok elmentését (jobb félni, mint megijedni alapon…). Így az új jegyem a lista tetején láthatóvá is vált (érdekes, hogy a „Jegyeim” menüpont alatt nem látszódott). Buszra szálláskor lényeges, hogy be legyen kapcsolva az adatkapcsolat, s legyen internet a telefonon. Majd a buszsofőr melletti QR-kód előtt pepecselve kikerestem az applikációban a jegyet és az „Elsőajtós felszállás” gombra kattintva elő is jött a kódbeolvasó kamera. Ekkor jött az első meglepetés: a jegy nem érvényes – valami ilyesmit írt ki a rendszer. A sofőr azonban láthatóan nem volt meglepődve, azt mondta, ma eddig még senkinek nem működött, „Ez a nap ilyen”, utazzak nyugodtan.

S mi van, ha másnak a jegyét is én tárolom a telefonomon – például gyerekestől szállok fel a buszra? – tettem fel a nem is annyira költői kérdést. Akkor addig állok a QR-kód előtt, amíg az applikációból mindegyiket be nem olvastatom a rendszerrel – kaptam a végülis logikus választ. Végül kicsit bátortalanul, de reménykedve, hogy nem én csináltam valamit rosszul, felszálltam a buszra. Egy másik járaton ugyanezt tapasztaltam, ám itt a sofőr azt mondta: vegyek akkor nála buszjegyet, ő nem tudhatja, vajon valóban érvényes-e a jegyem, „bemondásra” ezt ő nem hiheti el. Ez is logikus, mégis elég bosszantó, főleg azok után, hogy azt a javaslatot kaptam: vásároljak akkor nála papíralapú jegyet. Vagy az én felelősségem, ha érkezik a fedélzetre a kalauz – magyarul nekem kell lemeccselnem, hogy az én jegyem valóban érvényes.

Az utazás augusztus elsején tehát elég „döcögősre” sikeredett az új, elektronikus jeggyel. Éppen ezért mint „utazóközönség”, felhívtam a Volánt, vajon az én készülékemben van a hiba? De kiderült, hogy nem: több visszajelzést is kaptak, hogy nem működik a 90 perces időalapú jegy – ellenben az elektronikus bérletek kapcsán még nem érkezett visszajelzés. Bár megeshet, azt még senki nem vett, hiszen hófordulóig érvényesek az előző bérletek is?

Hogy mire lehet számítani – csiszolódik-e az új rendszer? – arra az önkormányzat válaszát várjuk.