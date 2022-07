Mindenki segítheti a helyi Vöröskeresztet és a Seregélyesi Polgárőr Egyesületet tombola felajánlásokkal, valamint tombola jegyvásárlással. Szombaton délután kettőkor kezdődik a Seregélyesi Művelődési Házban az a Mohari Istvánné és Kenderesi László szervezők által lebonyolított program, melynek keretein belül szűrővizsgálatok lesznek egészen este hatig. De persze sok játék és kézműves foglalkozás is vár a gyerekekre, akik akár zenére is mozoghatnak, mivel lesz zumbabemutató Zolcsákné Révész Szabinával. Emellett gyermek, felnőtt és senior kategóriában tartanak sakkversenyt, miközben a bográcsokban rotyognak majd a lecsófőző verseny alatt készülő tojásos és krumplis és babos és velős finomság. Amíg elkészül a magyar ételkülönlegesség az izzó fahasábok és a csapatok unszolására, addig a CSIPKE sajtműhely kézműves termékei közül válogathatnak a jelenlévők, miközben egy árnyékos helyen elsősegélynyújtás, illetve újraélesztés gyakorlat is.

Persze este nyolc órakor elindul a felnőttek programja, hiszen akkor lép a színpadra Varga Ferenc és Balázs Betti. Egyórás műsorukat követően indul és éjjel kettőig tombol a bál, melynek keretében éjfélkor tombolasorsolás lesz, majd pedig Július Szépe Lányt és Fiút választanak.