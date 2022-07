Ahogy azt július 23-án megírtuk, a Magyar Kerékpáros Klub (MAKETUSZ) és az Aktív Magyarországért Ökoturisztikai Egyesület túrára indult szombaton Székesfehérvárról, a Budapest-Balaton kerékpárút még át nem adott, de már majdnem teljesen elkészült Balatonakarattyáig tartó szakaszára. Remek, verőfényes napsütésben, hazafelé pedig kellemes árnyékos időben kerekezhettek a biciklisek a maguk számára kijelölt útvonalon. S talán azért is, mert reggel áldást kaptak az utazók védőszentjének számító Szent Kristóf templom előtt az atyától, még az aznapi vészjósló vihar is elkerülte őket. – Mindent összevetve remek lett az út, kivéve ugye a polgárdi szakaszon, amelyről korábban olvashattunk is. De nem volt gond, ott óvatosabbak voltunk – árulta el később Pásztor László, a túra szervezője. – Ellenben azt vettük észre, hogy szinte végig parlagfű övezte a kerékpárutat – tette hozzá. S valóban: jelentős mennyiségű allergén gyom nő a bicikliút mentén, több szakaszon is. Ezzel kapcsolatosan megkérdeztük Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkárt (aki szerdán adta át az Etyek-Velence közti szakaszt).

– Köszönjük a jelzést, melyet jelzünk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-nek. Azokon a szakaszokon, ahol a kerékpárút átadása még nem történt meg, ott a kivitelezők kaszálják le rövid időn belül. Ahol pedig már megtörtént az átadás, az üzemeltető felé továbbítjuk a jelzést. Egy biztos: mire a hivatalos átadás megtörténik, addigra parlagfű nem lesz az út szélén - ígérte az államtitkár.