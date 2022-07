Gyakorlásmódszertan és zenei képzeletfejlesztés címmel tartott mesterkurzust és tart még ma is Stachó László kamarazenész, zenetudós és pszichológus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI nagytermében. Az esemény nyitott, bárki részt vehet rajta és akár konkrét kérdéseket is feltehet az oktatónak délelőtt 10 és délután 5 óra között. Adott esetben arra is lehetőség van, hogy a zenét tanuló diák a helyszínen átvegyen egy-két lehetséges gyakorlatot az oktatóval.