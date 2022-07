Helló Székesfehérvár! – így köszöntek be az új, helyi járatos autóbuszmenetrendbe beépülő elektromos járművek a városba. Korábban már két elektromos autóbuszt is kipróbálhattak a fehérváriak a Zöld Busz Mintaprojekt keretében, amelynek folytatása a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöldmobilitás Fejlesztési Ügynökség Zrt. koordinálásával futó Zöld Busz Program. A program magába foglalja, hogy a kormány 2020 és 2029 között a 25 ezernél nagyobb lélekszámú városok és közlekedési közszolgáltatók számára összesen 35,9 milliárd forintot bocsát rendelkezésre elektromos autóbuszok és önjáró trolibuszok beszerzésének támogatására.

Az Ikarus elektromos autóbuszait Székesfehérváron tervezték és gyártották, a hazai beszállítói lánc kiépítésével és folyamatos bővítésével pedig a járművek magyar hozzáadott értéke 50 százalék feletti.

– Érzelem, hagyomány, magyar ipar, környezetvédelem. Ezek a szavak jutnak eszembe eme két busz előtt állva. Az érzelem és a hagyomány összekapcsolódik, hiszen Székesfehérváron itt gyártott buszokat adunk át és állnak forgalomba a székesfehérvári közösségi közlekedésben – emelte ki Cser-Palkovics András polgármester. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a jelenben és a jövőben is forgalomba állíthatnak a városban olyan autóbuszokat, amelyeket Székesfehérváron gyártottak.

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője köszöntőjében felidézte azt az időszakot, amikor az Ikarus ismét buszokat kezdett gyártani Székesfehérváron. – Akkor már terveztük a jövőt, ami most már itt áll mögöttünk, immár elektromos hajtással, környezetkímélően – hangsúlyozta Vargha Tamás.

– A kormányprogram, a Zöld Busz Program elfogadásával az alapokat letették, de lelkes településvezetők, lelkes pályázók nélkül mit érne ez a döntés. Hiszen az tette lehetővé, hogy itt vagyunk és a buszok ma itt lehetnek, hogy az Ikarus csoport vállalta, hogy ezt kifejleszti, elhozza hozzánk és a lakosság számára megadjuk a lehetőséget, hogy kipróbálhassanak egy újfajta közlekedési lehetőséget – fogalmazta meg gondolatait Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Forrás: Fehér Gábor / FMH

Pafféri Zoltán, a MÁV-Volán-csoport elnök-vezérigazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy egy elektromos autóbusznak közel háromszor drágább az ára, mint egy hagyományos busznak, ezért is fontos, hogy ezt a technológiai lépést a kormány támogatja. Mint mondta, a tavalyi év során Budapest agglomerációjában már beépült az elővárosi közlekedésben negyven darab elektromos autóbusz, de városi közlekedésbe az országban először Székesfehérvárra került.

Kurchina Vince, a Volán Zrt. vezérigazgatója beszédében a buszok felépítését és az azzal kapcsolatos információkat is ismertette: – Ez egy szóló kivitelű, kéttengelyes autóbusz, ami alacsony padlós és 30 ülőhellyel és 55 állóhellyel rendelkezik. Egy töltéssel 300 kilométert is tud közlekedni, de kedvező időjárási körülmények között és megfelelő menetidővel akár 400 kilométert is, az utasélmény biztosítása érdekében pedig természetesen légkondicionáltak az autóbuszok.

– Négy évvel ezelőtt azon a napon léptem be a cégbe, amikor a Honvédségnek gyártott új Ikarus buszokat üzembe helyezték. Akkor volt egy álmunk, hogy majd egyszer Magyarország legnagyobb szolgáltatójának elektromos buszokat adunk át. Ma eljött ez a nap – mondta Tankó Zoltán, az Ikarus Global Zrt. vezérigazgatója. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ez az átadó Székesfehérváron történhetett meg, hiszen, mint mondta, anyavárosuknak tekintik a megyeszékhelyet.

Az új elektromos autóbuszok csütörtökön már aktív résztvevői lesznek a városi közösségi közlekedésnek. Az utazóközönség a 43-44-es járat útvonalán találkozhat a járművekkel.