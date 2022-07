A fehérváriak illetve a vidékiek körében is nagy népszerűségnek örvendő savanyúvíz körüli terület igencsak napsütötte, a hűsítő árnyéknak nyoma sincs. Ennek okán többen is a legnagyobb közösségi oldal egyik fehérvári csoportjában adtak hangot a problémának és kvázi megoldásként összefogásra buzdították a tagokat. Sohonyai Edit író, akiről, mint tudjuk, szívén viseli a megyeszékhely növényeinek sorsát, „hajtás-pajtás" kezdeményezést indított a tagok között, amihez már többen is csatlakoztak.

Homoki László kertészmérnök, a Városgondnokság közterület-fenntartási divízióvezetője telefonon adott portálunknak magyarázatot a növények hiányára. A szakember a lakók kezdeményezését üdvözítőnek tartja, ugyanakkor kiemelte, hogy a felajánlók egyeztessenek minden esetben a városgondnokság kertészmérnökeivel.

– Ellopták! Sajnos nem kiszáradt, nem elpusztult, hanem egyszerűen telepítés után megfogta és kihúzta valaki a növényeket. Sajnos így nyár közepén már nem tudunk mit tenni, tavasszal, illetve ősszel lesz lehetőségünk a virágok pótlására. Sajnos ez nem egyedi, a múltban többször sor került az újbóli ültetésre, de ismét lába kelt a növényeknek – mondta a szakember.

Feltettük hát azt a költői kérdést, vajon mi lehet az oka annak, hogy nem csak a Rózsaligetben, de a város több pontján a közterületeken kihelyezett virágedényeket időről időre megdézsmálja valaki? Erre természetesen nincs értelmes válasz... Ahogy Homoki fogalmazott, nem egyedi esetről van szó és bár korábban a nagyobb értékű megkárosítást jelezték a szükséges szervek felé, de érdemben nem vezetett eredményre.

A szakember ezen felül megjegyezte, hogy akik növényt szeretnének felajánlani, fontos, hogy a parkfenntartáson jelezzék szándékukat, mivel különleges szabályai vannak a közterületi növények ültetésének. Példaként említette, hogy egy 8 cm-es növényt halálos vétek kitenni, mivel az óvatlan járókelők akarata ellenére is könnyen a lábbeliken végezhetik. Ezért fontos, hogy a felajánlók egyeztessenek a városgondokság szakembereivel!