Az eseményen nemcsak a házigazda, Bálint György mutatja be a műértő közönségnek szánt borait, hanem több fiatal és egyben pályakezdő pincészet is.

A Galló Ferenc, Bakos László és agrármérnök párja, Fuchs Attila valamint Ujvári László Lehel által elhozott szortiment tagjai egytől egyig Nadap lejtőin termett szőlőből készült. Túlnyomó többségéhez a most bemutatkozó borászok termesztették az alapanyagot, de néhány tétel vásárolt mustként került a pincébe.

Forrás: Kricskovics Antal

A pincék, illetve a borászatok alapítói elvégezték a megfelelő képzést, hogy ne csak szerelemmel, hanem szaktudással is készüljön a bor. A házigazda borárium konyhája is felkészült a feladatra, minden egyes tételhez a hozzáillő ételt kínálta, hogy könnyebben ki tudjanak teljesedni az ízek. A most bemutatkozó pályakezdő borászok kivétel nélkül egészen más területen dolgoznak, ezért számukra bármennyire sokat is kell dolgozni a szőlővel és a borral, nem munka a borkészítés, hanem kikapcsolódás, amely feltölti őket a munkával töltött napok, hetek után.