Csiteri, csütöri / csütörtök, / dinnyét lopott az ördög. / Bugyogójába eldugta, nem fért be a pokolba. / Öreg pásztor elfogta, / móresre tanította – hangzik a sokak által ismert mondóka. És valóban a gazdák igyekeznek mindent megtenni, hogy fülön csípjék a kora hajnalban, vagy késő este szervezetten érkező tolvajbandát. A megye déli részen nagy "hagyománya" van sajnos a hasonló károkozásoknak – tudtuk meg Fazekas Gábortól, Cece polgármesterétől, aki maga is őstermelőként termeszti és árulja a lédús gyümölcsöt.

– Sajnos gyakori jelenség volt nálunk is az elmúlt években, hogy sárkeresztúri romák megjelentek és próbálkoztak teherautószámra vinni görögdinnyét. De mióta van őrsünk, az esetszám szerencsére visszaesett. A gazdák is már tudatosan készülnek erre az időszakra.

Vannak olyanok, akik vadkamerát szereltetnek fel, vagy dinnyecsőszt alkalmaznak, de akadnak olyan szomszédgazdák is, akik más és más időpontban mennek ki földet művelni, miközben egymás dinnyeföldjén is rajta tartják a szemüket – kezdte a polgármester, aki kiemelte, hogy sokszor több kárt okoznak azzal tolvajok, hogy autóval végigszánkáznak a földeken, vagy éppen csak lékelnek, de mivel a dinnye nem volt érett, otthagyták. Éppen ezért – mint mondta – fontos, hogy a gazdák összefogjanak a megelőzés érdekében és ha már megtörtént a baj, akkor a hatóságokkal együttműködve mihamarabb kézre kerítsék az elkövetőket. Szerencsére a rendőrök partnerek ebben és a lehetőségeikhez képest minden segítséget megadnak.

A cecei faluvezetőtől azt is megtudtuk, hogy már nem kell sokat várni és hamarosan az első korai görögdinnyéket is leszedik.

– Szépen fejlődnek! A múlt heti 12 mm eső nagyon sokat segített! Még egy kis égi áldás a hétvégére jól jönne, hogy aztán jövő héttől elkezdődhessen a korai érések leszedése. Úgy gondolom, július 5-10 környékén megindulhatnak a gazdák, akkor már a helyi ültetésekből lehet szedegetni majd. Kezdetben olyan 300-330 forint körül alakulhat az ár, ami úgy 200 forintra csökkenhet a szezon előrehaladtával – osztotta meg gondolatait Fazekas Gábor.