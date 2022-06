A német Hertha legendás játékosát és edzőjét, a korábbi magyar szövetségi kapitányt, Dárdai Pált övezte a legnagyobb figyelem, aki miután megsérült az előző meccsen, ezúttal csak a padról vezette együttesét. Ahol ezúttal olyan nevek kaptak helyet, sok-sok válogatottsággal a hátuk mögött, mint például Fehér Csaba, Egressy Gábor, Szélesi Zoltán, Márton Gábor, Zombori Zalán, Németh Krisztián, sőt, a ma is aktív Nikolics Nemanja is befutott erősítésként Székesfehérvárról. S persze nem hiányozhatott a csapat menedzsere és motorja, Bakalár László, aki például itt találkozhatott egy fiatalkori barátjával a Balatonról. Ugyan idősb Dárdai nem lépett pályára, ahogyan egyéb elfoglaltságuk miatt három fia közül egyik sem, de már a kezdés előtt volt dolga bőven. Közös fotók, aláírások, egy-egy kedves szó mindenkihez.

– A Bundesligában ennél sokkal nagyobb volt az ilyenfajta felhajtás, szóval ez meg sem kottyan – jegyezte meg mosolyogva. Aztán Németh Krisztiánnal az U9-es torna résztvevőinek – Kulcs, Baracs, Nagyvenyim, Sárosd – adtak át ajándékot, jót nevetett mindenki, amikor Gászler Ferenc fő szervező Pali és Krisztián bácsiként szólította őket. Utána jöhettek a gyerekekkel a fotók, az újabb dedikálások, holott ők már nem is láthatták játszani a pályán Dárdait. Csizmadia György a sportegyesület nevében arról beszélt, az, hogy jelenlegi helyzetükbe eljutottak, a Koncz család munkája nélkül nem jöhetett volna létre. – Most a fiataljaink és mindenki más is láthatja azokat a példaképeket a pályán, akik nemcsak a profi, hanem az amatőr sporthoz is kedvet teremthetnek. Az önkormányzattal közösen az a fontos célunk, hogy minél több gyereket és felnőttet tudjunk megnyerni magunknak – fogalmazott.