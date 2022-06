Talán kijelenthető, hogy az Instagram még mindig elsősorban a fiatalabb generáció platformja, így a polgármestert „bulvárosabb” jellegű, arcpirítóbb kérdésekkel is „bombázták”, szó esett sportról egy kis esélylatolgatással, sokan megköszönték az olcsó diákbérletet is. „Tanulj sokat és a legfontosabb, hogy szeresd a várost, s annak közösségét” – válaszolta egy középiskolás kérdésére, mit kell tennie annak, aki szívesen átvenné a jövőben a stafétát mint polgármester.

A Koronázási Szertartásjáték idei, jubileumi előadását Szikora János rendező még az Emlékhelyen szeretné megtartani, ezzel szépen lehetne zárni ezt a történelmi sorozatot – mondta el arra a kérdésre, hogy várja-e már a nyári szertartásjátékot.

Kiderült, a Várfal parkba most tervezik a város virágoskertjét, ami feldobja majd a területet.

Felújítások, fejlesztések

Természetesen a várost és közösségét érintő gyakorlatibb kérdések is teret kaptak: lesz még felújítás, milyen nagyszabású tervek vannak? - tették fel többen is a kérdést. A polgármester erre válaszul kiemelte a napról napra látványosabb multicsarnok építését, ugyanitt megemlítve a kórház új tömbjét is, a középiskolai campust, de sejtelmesen a jövő felé is kikacsintott: „lesz azért még más is.”

A déli összekötővel kapcsolatos kérdésekre (hogy állnak a munkálatok? mikorra várható az átadása?) a polgármester azt írta, szépen halad az építkezés, a határidő 2023 tavasza, de reméli, már előbb elkészülhet (jelenleg az aszfalthiány is befolyásoló tényező).

A Tóparti, Kodolányi és Vasvári iskola felújításával kapcsolatban örömmel számolt be róla, hogy a pénz a város számláján van, a munkálatokat több ütemben végzik majd, kezdve a nyílászárócserékkel heteken belül.

A Móri út felújításával kapcsolatban azt válaszolta, reméli, az augusztusi közgyűlésen lezárják a közbeszerzést és még idén elindulhat a felújítás.

A pláza-felújítás is örökzöld téma, természetesen most is sokan érdeklődtek. Összefoglalva: tervezés alatt van, a beruházó legkorábban jövőre tudja indítani az építkezést, ami várhatóan 2-2,5 év lesz.

Közlekedés

A buszmenetrenddel kapcsolatban a legtöbben arra voltak kíváncsiak, mikor tervezik bevezetni az új, illetve módosított menetrendet.

- Nyáron szerettük volna, de a város anyagi helyzete most nem teszi lehetővé. Így 2023. január 1-től tervezzük. Persze, ha a pénzügyi lehetőségeink engedik. A menetrend bővítése amúgy évente majd’ 400 millió forint pluszköltséget jelent majd.

Az éjszakai buszközlekedés fejlesztése is népszerű kérdésfelvetés volt, ugyancsak nyártól vezették volna be a több késő esti és hajnali járatot. Kiderült, sajnos ez sem fog menni, anyagilag szűkek a lehetőségek az energiaárak emelkedése miatt. - Remélem, hogy jövő januártól be tudjuk vezetni a menetrendi bővítést, de ehhez kell az anyagi háttér – írta.

De várhatóan júliusban jön az első két elektromos busz, majd a többi tíz. Előrehaladott tárgyalások folynak e-bicikli-hálózat ügyben is.

Nehéz évek jönnek

Nehéz évek jönnek, írták többen is: sokan voltak kíváncsiak a városvezető háborúval és a nehéz gazdasági helyzettel kapcsolatos véleményére. - Ez most senkinek nem könnyű időszak. Emberi és minden egyéb szempontból is az lenne a legfontosabb, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában – írta Cser-Palkovics. - Nem vagyunk könnyű helyzetben most, az első az lesz, hogy a működésünk biztonságban legyen. Addig nyújtózkodunk, ameddig a takaró ér, ez a takaró pedig most lényegesen rövidebb – tette hozzá.

- Az uszoda villanyszámlája ötször, a Széphő földgáz-beszerzése pedig több mint háromszor annyiba kerül, mint tavaly - hozta fel példának a polgármester.