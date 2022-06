A szekesfehervar.realcity.io oldal utazástervezőjében tehát már a 2022 nyarára tervezett hálózatbővítés menetrendje látható. Az oldal felső részén járatokra, megállókra és címekre kereshetünk, megnézhetjük az egyes járatok jövőbeni útvonalait, megállóit. Az utazástervező fülön konkrét utazásaink menetidejét kalkulálhatjuk, sőt a még pontosabb számítás érdekében az általunk preferált indulási vagy érkezési időt is megadhatjuk. A térkép szűrési feltételek nélkül is használható, megfelelő nagyítással előbukkannak az egyes buszmegállók helyei és az, hogy mely járatok állnak meg az adott megállóban – például láthatjuk, hogy a Videoton megállóhelyen a 26, 26A, 26G és a 32 jelű autó­buszokat vehetjük igénybe, egyúttal azt is megtudjuk, hogy ezen járatok közül melyik hány perc múlva érkezik legközelebb az adott megállóba.

Nézzünk néhány konkrét példát: induljunk Feketehegyről, a Sajó utca/Rába utca megállóból próbáljunk eljutni a Kórház, Rendelőintézet megállóhelyre. A tervező szerint erre két opció van: az egyik 35, a másik 40 percet vesz igénybe. Előbbi esetében elég csupán a 37-es jelű autóbuszra felszállni, majd a megfelelő helyen leszállni. A busz Feketehegy-Szárazrétről kiérve a Palotai, majd a Széchenyi úton halad, onnan a vasútállomás érintésével közelíti meg a kórházat. A másik ajánlott útvonal 11 perces gyaloglással kezdődik: az utas a Hernád utcai megállóban szállhat fel a 13-as buszra, amellyel egészen a Prohászka Ottokár templom megállóhelyig utazik, ott átszáll a 2-es számú járműre, amely ugyancsak a vasútállomás érintésével közelíti meg a rendelőintézetet.

Nézzünk egy másik opciót! Utazzunk ismét a kórházhoz, ám ezúttal lássuk, milyen lehetőségeink vannak akkor, ha a Köfém-lakótelepről indulunk! A három verzió közül a leg­gyorsabb csupán 9 perces utazást ígér a 33-as járattal. Alig negyedóra alatt a 20-as járattal is célba érhetünk, ám ekkor a Madách Imre utca és a kórház közti utat már gyalog kell megtenni. Ha pedig kicsit több időnk van, akkor a 36-os járattal is utazhatunk: ekkor néhány perc sétával indul az út, a legközelebbi felszállási lehetőség a Bereznai utcában van, ahonnét a 36-os biztosítja a rendelőintézet megközelíthetőségét. Ez sétával együtt 17 percet igényel.

Nagy utat járt be a székesfehérvári buszmenetrend: egykor még a Fejér Megyei Hírlap mellékleteiből állíthatták össze olvasóink saját, papíralapú menetrendjeiket, most pedig már az online térben tervezhetjük utazásainkat. Az 1970-es évek óta alapjaiban változatlan buszhálózat – igazodva a lakosság életviteléhez és szokásaihoz – augusztustól kibővített mivoltában szolgálja az utazóközönséget. Kezdődhet az utazástervezés!

Forrás: FMH-archív

Következőnek nézzünk egy, a munkavállalók szempontjából populáris útvonalat, s lássuk, hogy egy átlagos munkanapon reggel 5.30 perckor mennyi idő alatt juthatunk el az autóbusz-állomástól az Alba Ipari Zónáig, azon belül a Repkény utca megállóhelyig. Az egyszerűbb, átszállás nélküli verzió szerint elég csupán felszállni a 13-as buszra, s 20 perc múlva meg is érkezünk. Ugyanennyi idő alatt ászállással is mehetünk: ez esetben a Rozmaring utcáig a 13-as, onnan a 16-os busszal kell utazni.

Ugyanezen utazási feltételekkel lássuk, milyen lehetőségei vannak azoknak, akik a Videoton Ipari park felé tartanak. A legoptimálisabb verzió szerint csupán 11 perc utazással, a 26A jelű autóbusz igénybevételével elérhető a Piac térről a Videoton. A tervező felkínálja a lehetőséget, hogy az utas az autóbusz-állomásról a 13-as busszal elmenjen a Református iskola megállóig, majd az út túloldalán felszálljon a 24-es jelű buszra, ami a Karinthy Frigyes utcáig viszi – onnan nagyjából 3 perc séta az úti cél. Mindez már 23 percbe telik. A harmadik opció szerint szintén a 13-as buszra kell szállni, ami 5 perc alatt jut el a Prohászka Ottokár-templomhoz, ahonnét további 15 perc utazással, a 32-es járat igénybevételével érhető el az ipari park.