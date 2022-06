A falu napjainkban is megőrizte területi fontosságát. A 7-es főút, az M7-es autópálya és a megyeszékhely közelsége nemcsak az itt élők számára, de befektetők és vállalatok számára is vonzóvá teszi a települést.



Van a szomszédban is, de nem olyan, mint a miénk!

Mindenhol megszokott, hogy a fiatalok „pörgős” életet élnek. Hát ebből a helyi nyugdíjasklub tagjai sem maradnak ki.

Mindig is falusi gyerek volt Marosi István. A városi élet után visszavágyott a vidéki életbe. 18 évvel ezelőtt itt találta meg új szerelmét és lett a közösség tagja. Mióta nyugdíjas, a ház körüli teendők, a kert lett az új hobbi, ahol elmondása szerint mindig van mit tenni. A nyugdíjasklubban szereti legjobban az idejét tölteni, a remek társaság, az összejövetelek, beszélgetések és a különböző rendezvények nem hagyják „pihenni” a nyugdíjasokat. Mindig amihez kedvük adódik. Az új építésű, modern katolikus templomba is szívesen jár.

Gulyás Lajosné Budapestről költözött ki már nyugdíjasként. Legnagyobb előny számára a nagyvároshoz képest a nyugalom. Nem hiányzik az a forgatag. A nyugdíjas társakkal gyakran feljárnak vásárolni, de minden mást itt kap meg. Erre jó bizonyíték volt a járvány időszaka. Gyakran jár a horgásztóra, ami kirándulni is egy remek hely. A Zichy-kastély számára is büszkeség, örömmel megmutatja minden vendégnek.

Nyugodt és csendes környék, közel a város. Ezek mind fontos szempontok Fülöp Gáborné számára: – A nyugdíjasklubunkhoz hasonló, amiért is érdemes itt lenni, a szomszéd falvakban is van, de valahogy mégsem olyan, mint a miénk – büszkélkedik. A horgásztó, ahova ki lehet menni, nagyon szépen rendbe van téve. A pecázáson kívül is érdemes megnézni a horgász faházakat. De rendszeresen születés- és névnapoznak, megbeszélnek egymással mindent, akár az ebédet is.