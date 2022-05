A jó idő beköszöntével ebben az időszakban látványosan növekszik minden növény, ezért a szokásosnál több jelzés érkezik a városgondnokság felé. Vannak, akik a közösségi oldalon úgy vélik, jelenleg a fű áll nyerésre a kaszával szemben, de a kép nem ilyen egyszerű – tudtuk meg a városgondnoktól, aki igyekezett megnyugtatni mindenkit: – A kollégákkal együtt azon dolgozunk, hogy a törvényben előírt túlórát maximálisan kihasználva minden városrészbe odaérjünk.

Ahogy Bozai István városgondnok fogalmazott, a helyzet nem egyszerű, hiszen a munkaerőhiány megköti a kezüket. Sajnos a 86 dolgozó kevés a feladathoz, hiszen csapadékos időszakban a fű akár több centit is nőhet egy nap leforgása alatt. – A csendrendeletet is figyelembe véve kihasználjuk a heti 8 óra túlórát, sőt, szombaton még egy extra munkavégzést is elrendeltünk, amire még korábban nem nagyon volt példa. Hétköznapokon reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig 8 órától 12 óráig ad lehetőséget erre a törvény – magyarázta, hozzátéve, hogy normál esetben két-három hetente térnek vissza egy-egy területre.

– A kaszálást 15, nagy teljesítményű fűnyíró traktorral végezzük, s dolgoznak a fűkaszás munkatársaink is, ám ez utóbbi, azon kívül, hogy fizikailag megterhelő, emberigényes is: mellettük ponyvát tartó emberek és takarító is dolgozik. Kevesen vagyunk, bár folyamatosan igyekszünk a létszám növelésére, hiszen a munka nem állhat meg. Július közepéig a fűnyírás két ütemben, folyamatosan történik, hogy mihamarabb odaérjünk a területekre: elsőként a fűnyíró traktorok vágják le a nagyobb területen a gyepet, majd az olyan helyeken – villanyoszlopok, bokor vagy a fák körül, amit már velük nem lehet megközelíteni, a fűkaszások következnek.

Az előző években mindig együtt mozgott a két csapat, most azonban kettészedtük, hogy legalább a nagyobb felületeket a fűnyíró traktor gyorsan levághassa, ezért vehetnek különbségeket észre a lakók. Mindez azt jelenti, hogy a kézi kaszával havonta egyszer, míg a nagy teljesítményű fűnyíróval kétszer tudunk odaérni a városban mindenhova. Természetesen a belváros környéke prioritást élvez, ott minimum kéthetente, évente akár 12 alkalommal is nyírjuk a füvet – tette hozzá Bozai István.