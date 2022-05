Székesfehérvár polgármestere is hivatalos volt az eseményre. Cser-Palkovics András elmondta: – Ez a befektetés a város szempontjából azért fontos, mert ha a Continest tovább tud fejlődni, akkor ez újabb munkahelyeket fog jelenteni, illetve újabb innovációs lehetőségek piaci megvalósítását fogja eredményezni. Ez egy fenntartható városfejlesztést is eredményez, hiszen a fenntartható munkahelyek, az azokból megvalósuló egzisztencia, illetve a fogyasztás és a helyi adóbevételek is tudnak növekedni.

Mint megtudtuk, a Városi Alap éppen azért jött létre, hogy a jelenleg rendelkezésére álló 5 milliárdos keretből olyan fejlesztéseket, illetve cégeket tudjon támogatni a városban és környékén, amelyek már elértek egy fejlettségi szintet, de a következő lépcsőfok megugrását akadályozza a tőkehiányos állapot.

Kis-Márton Vidor már a közeli jövőt láttatta. A Continest alapító vezérigazgatója úgy fogalmazott: – A leglátványosabb fejlesztés a következő gyáregység lesz, ami gyakorlatilag már szerkezetkész és még idén szeptemberben át is lehet majd adni. Ezzel megduplázzuk a Fehérváron dolgozó munkavállalóink számát még ez év végéig, emellett egy olyan technológiát is megvalósítunk, amely robothegesztéssel fog konténert gyártani.

Elsőként Tegzes Dániel köszöntötte a résztvevőket

Kiemelt vendége volt az eseménynek Vitályos Eszter is. Az emberi erőforrások minisztériumának európai uniós a fejlesztés politikáért felelős államtitkára úgy emlékezett vissza beszédében: – Amikor először voltam itt, lenyűgözött ez az egész technológia és ezért igyekeztem is szélesíteni a kormányon belül a cég jó hírét, bemutatva, hogy mennyire zseniális és innovatív. Azt kell hogy mondjam, hogy van magyar álom. Erre bizonyíték egy olyan cég ami, öt éve alapítottak meg és nagyon merész és innovatív ötlettel állt elő, új piacon jelent meg és ennyi idő alatt eljutott arra a szintre, ahol most van.

A beszédeket követően minden cégvezető és befektető aláírta az előre elkészített dokumentumokat, majd látványos üzemlátogatással zárult a program.