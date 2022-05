Ottjártunkkor az I. iparcikk piac területén kígyózó kocsisor állt a bejárat előtt, ami a Virágos Székesfehérvár Program sikerességét jelzi. A lakók azért érkeztek, hogy átvegyék virágos csomagjaikat, amire szerdán 18 óráig van lehetőségük.

A Városgondnokság Parkfenntartási csoportjának asszisztense, Aradi-Huba Orsolya lapunknak elmondta, nagy öröm, hogy évről évre egyre népszerűbb a lakók körében a családi ház, ablak/erkély, társasház és intézmény kategóriákban meghirdetett kezdeményezés. Az első években ilyen 300 körüli pályázatszám volt, két évvel ezelőtt több mint 4000, tavaly több mint 7000, idén pedig közel 10000 beadvány érkezett. A városgondokság munkatársa hozzátette, jelenleg a program harmadik, azaz utolsó hete zajlik, amikor a családi házban élők kaphatják meg virágos csomagjaikat. Mint mondta, a rekeszekbe a lakók által legkedveltebb növényeket válogatták össze: van benne muskátli, begónia, törpedália, lobélia és büdöske is.

A város polgármestere, Cser-Palkovics András a kezdeményezés közösségformáló erejét emelte ki.

– Éppen egy nemzetközi környezetvédelmi konferencia is zajlik szerdán Székesfehérváron, és azt hiszem ott is fontos megállapítás, hogy ezekben a kérdésekben mindig globálisan kell gondolkozni, viszont lokálisan kell cselekedni. Szép hagyomány és szép konkrét cselekvés évről évre a Virágos Székesfehérvár kezdeményezés, melynek keretében közel 300000 növény és közel 700 komposztáló kerül kiosztásra. Mindenképpen hálásak vagyunk és köszönettel tartozunk annak a 15 városgondnoksági szakembernek, akik ezt a virágosztást lebonyolítják. Óriási munka, napi 12 órában dolgoznak. Éppen ezért egy kis türelmet és megértést kérnénk mindenkitől, mert ők azok a kollégák, akik egyébként azon a közel 4 millió négyzetméternyi közterület gondozását is végzik. A kezdeményezés egy igazi közösségteremtő erővel is bír, hogy virágosabb legyen a város. A pályázók az ingyen virágért cserébe vállalják, hogy kiültetik és gondozzák a növényeket, amire egyszerűen már nem lenne a városnak kapacitása. Viszont a Virágos Székesfehérvár Program által 10000 új szakemberünk van és 10000 lelkes, közösségformáló erővel bíró fehérvári polgárunk – tette hozzá a városvezető.