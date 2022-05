A Magyar Szabadidősport Szövetség igén a Kihívás Napja témájaként Széchenyi korát jelölte meg. Ennek megfelelően a székesfehérvári Németh László Általános Iskolában is eköré építették a mai napot. Harsági Zsolt testnevelő tanárnak köszönhetően erre a napra a tornaterem lovardává, vivoldává, evezdévé, lövöldévé és evezdévé alakult át. A tornaterem szertárában megtalálható sporteszközök átalakításával olyan ügyességi és akadálypályákat alakított ki a pedagógus, amelyeken a gyerekek örömmel teljesítették a feladatokat, miközben például evezés, vagy a vívás alapmozdulatait sajátíthatták el.

Forrás: Baráth Eszter

Az intézmény arra kérte diákjait, a témának és a megidézett kornak megfelelően mindenki viseljen bajuszt, csíkos pólót vagy hosszú zoknit. Ennek a kérésnek természetesen szorgalmasan eleget is tettek, és így sorakoztak fel a bemelegítésen, ahol a 4.c osztály mutatta be a régi idők tornájának elemeit. A hangos nevetéssel átszőtt átmozgatást követően pedig elrajtolt a reformkori futóverseny is.

Délután sem maradnak sport nélkül a Németh László Általános Iskola diákjai, kosárlabda és labdarúgó mérkőzéseken csaphatnak össze az osztályok.