– Sajnos a béketámogató műveletek száma nem csökkent – szögezte le a Békefenntartók Napjának ünnepségén Sándor Zsolt altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese, aki kérte: éppen ezért ünnepeljük együtt azokat a katonákat, akik emiatt nem lehetnek itt velünk.

– Jelenleg több mint 900 magyar katona szolgál távol a hazától: három földrész kilenc országában, tizenkét különböző misszióban vesznek részt. Ez is mutatja azt, hogy a Magyar Honvédség szempontjából rendkívül fontos az a feladat, amit katonáink a béketámogató műveletek során teljesítenek. Nem új keletű ez a dolog, mert ha nem is az ENSZ égisze alatt, de az első béketámogató békefenntartó művelet 1973-ban kezdődött Vitenámban. Amikor az első magyar kontingens kiutazott a párizsi békeszerződést ellenőrizni, akkor az első veszteséget is nekünk kellett megtapasztalni, hiszen a kiutazás utáni következő évben lezuhant egy helikopter máig tisztázatlan okokból, melynek fedélzetén két békefenntartó katona halt hősi halált. S ezzel elkezdődött egy olyan folyamat, ami máig tart: a nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején beindult a béketámogató műveletek sora az ENSZ égisze alatt, ahol nem csak magyar katonák, rendőrök és civilek teljesítettek szolgálatot: Ugandában, Kambodzsában, Sierra Leone-ban, Angolában, Kuvaitban, Mozambikban, Irakban - felsorolni is nehéz, hány helyen őrizték a békét. Jelenleg is számos helyen teljesítenek szolgálatot Magyarország határaitól távol vagy éppen túl közel, hogy fennmaradjon a tűzszünet, a békeszerződés, amely kicsit biztonságosabbá teszi a régiót, s így hazánkat is.

A köszöntő és az elismerések átadása mellett egyesületi zászlóátadásra és szalagfelkötésre is sor került az ünnepségen, mely "kifejezi az összetartozást, a katonai és civil társadalom összefonódását, szakmai és emberi köteléket". A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöksége adományozta a szimbolikus lobogót megalakulásának 15. évfordulója alkalmából a Békefenntartók Bajtársi Egyesületének.