Csaknem tíz éve már volt egy hasonló méretű megmozdulás, akkor egy régi kőfejtőből és a valamikori mélyútból takarítottuk ki a több évtizeddel azelőtt oda hordott hulladékot. Ma ezek a helyek a Szár-hegy tanösvény részei, és sokan el sem tudják képzelni, hogy többszáz köbméter hulladékot rejtettek évtizedekig – vágott a dolgok közepébe Borján Péter polgármester. – A múlt év végén az országos pályázatnak (Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása) köszönhetően történhetett meg a másik kézi kőfejtő kitakarítása, amely ugyancsak a tanösvény része lesz.

Amint megtudtuk: a hegymenettel egyidős a Tavaszi Hérics környezettisztasági akcióprogram is, amely rendszeresen márciusban, a tavaszi lombfakadás előtt kerül megrendezésre. Több tucat önkéntes munkájának köszönhető, hogy minden tavasszal megtisztul egy kicsit a falu környezete. A temető környékét a nyugdíjasklub, a Táci utca környékét a polgárőrök, a völgyet a motokrossz egyesület tagjai, a hegytetőt pedig a Hérics program résztvevői takarítják. Ez a program is elmaradt két éve, de ettől függetlenül több tucat autógumit és lökhárító elemet (és más szemetet) szedtek össze azoknak a lakosoknak a segítségével, akik rátaláltak, és részt is vettek az engedély nélküli lerakók felszámolásában. Igazán felelős gondolkodásra utal, hogy a bejelentők részt is vettek a munkában, amit az önkormányzat nagyon köszön.

– Önmagában egy törvényen kívüli hulladéklerakó fotózásával tett feljelentés nem oldja meg a problémát. Ellenben éppen azokat terheli hatósági eljárással, akik talán maguk is részt vesznek a természeti környezet szépítésében – folytatta a faluvezető. – Fontos hangsúlyozni, hogy azokat kell megfigyelni és feljelenteni, akik az erdőszélre öntik a szemetet! Ezzel tud hasznos tagjává válni a közösségi kezdeményezésnek az, aki járja a természetet. Nehéz finoman kifejezni, mert undorító és gusztustalan mások szemétjét szedegetni a bokrok alól, a gödrök aljáról. A terület vétlen tulajdonosát fenyegető bírságtól azonban nem lesz könnyebb dolga senkinek, sőt magasabb költségei lesznek a tulajdonosra nézve a szemét elszállításának.

Borján Péter polgármester: A természetmentő akció 2006-ban indult útjára Kőszárhegyen

Forrás: V. Varga József / FMH-archív

– Idővel változnak a közösség tagjai, ezért fontos, hogy mindenki megismerje azokat a folyamatokat, amelyek a környezet szépítésére irányulnak évtizedek óta. Büszkén mondhatjuk, hogy a 2006-os közösségi kezdeményezésnek köszönhetően vásárolt az önkormányzat 15 hektár természeti területet, megépült a pihenőpark, az országos turista útvonal jegyzékben szereplő tanösvény készült, és egyedülálló a Szár-hegyen kialakított Devon kőpark. Évek óta zajlik az élővilág katalogizálása, és a terület geológiai értékeinek kutatása. Mindez nem jött volna létre, a sokszáz óra önkéntes munka nélkül. Az önkormányzat egy emberként állt a kezdeményezés mellé 2006-ban, így napjainkra a Szár-hegy oldala kedvelt kirándulóhellyé válhatott.

– Sokan gondoljuk, hogy ez az önkormányzás lényege: a közösségi kezdeményezésre épülő programok megvalósítása. Mindezek társadalmi súlya és értéke csak itt helyben érthető meg, és csakis egy cselekvésre hajlandó közösség tudja létrehozni ezeket az értékeket – tette hozzá Borján Péter. – Ahogyan a Föld napja mozgalom jelmondata is mondja: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! De bármilyen célokat is tűzünk ki, a munkát valakinek el kell végeznie. Az önkormányzat is csak egy szereplője a folyamatoknak. A Szár-hegy-hez kapcsolódó fejlesztési program kiváló példája annak, hogy a közösségi cselekvés értéket teremt. Köszönjük minden önkéntes munkáját! Feladat van még bőven, lehet csatlakozni a munkához. Az áprilisi program kiváló alkalom a feladatok megbeszélésére, várunk mindenkit szeretettel!

A 15. Kőszár-Hegymenet ma, szombaton 15 órakor indul a hegyre, találkozás a művelődési háznál. A természet kedvelői a tanösvényt és a kőparkot Futó János geológussal járhatják be, és a nap a kézi kőfejtőnél zenés tábortűzzel és szalonnasütéssel fejeződik be.