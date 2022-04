Emellett a park is vérfrissítést kap! Ugyanis a belső korhadástól rossz állapotban lévő fák helyett – mivel a tér nagysága lehetővé teszi – 10 nagy méretű, nagy lombkoronájú, várostűrő díszfát ültetnek el itt a szakemberek, értesültünk az önkormányzat felújításról szóló sajtóközleményéből.

Ugyancsak innen tudjuk, hogy a Vörösmarty-szobor előtt lévő egynyári virágágyás megszűnik, helyette a park négy helyszínén összesen 61 négyzetméteren vegyes virágzású évelő ágyást alakítanak ki. A tereprendezést követően a park egész területét újrafüvesítik, és automata öntözőrendszert építenek ki.

A közlemény arról is szól, hogy a Vörösmarty tér belső oldalán, az egyirányú út mindkét oldalán elbontják a kiemelt szegélyt, így sokkal szebben lehet majd kialakítani az egységesen 6,25 méter szélességű utat, melyből 4 méteres közlekedősávot, illetve egy 2,25 méter széles parkolósávot is kijelölnek. A tér épületei előtt a 3 méter széles járda és az útburkolat is egységes aszfalt kopóréteget kap majd. Mi több, a felújítandó szakaszon a közmű fedlapok szintre emelése és szükség szerinti cseréje is elkészül.

Az átrendezés következményeként a téren, a középszigetben egységes, kettő méter széles, térkő burkolatú sétányt alakítanak ki, padokkal. A szobrokat pedig új megvilágításba helyezik: felszínbe süllyesztett lámpatestek emelik ki alakjukat.