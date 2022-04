A szakmai napon Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a diákokat, aki örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy bár az elmúlt két évben a világjárvány miatt nem tarthatták meg a programot, de idén erre ismét lehetőség nyílt. Mint mondta, a fiatalok visszajelzései alapján hiányoztak nekik az ilyen jellegű események, ahol személyesen találkozhatnak és komoly témákról beszélgethetnek. A szakmai nap témáit a diákok javasolták a szervezők számára.

– Ennek azért is örülök, mert azt a felelősségérzetet láttam a fiatalokban, hogy pontosan értik és érzik, hogy nagyon komoly problémák merülnek fel a mindennapi életben nem csak Fehérváron, nem csak Magyarországon, nem csak Európában, hanem a világ egészét tekintve is – emelte ki Cser-Palkovics András. Úgy fogalmazott, a mostani fiataloknak a problémák hatására, mint a világjárvány és a háború, korábban kell felnőniük, mint akár csak néhány évvel ezelőtt a hasonló korú diákoknak.

A Diáktanács fennállásának tízéves jubileuma alkalmából szervezték meg a városismereti Tízpróbát, amelynek a szakmai napon tartották eredményhirdetését. A legtöbb pontot a Táncsics Mihály Általános Iskola csapata érte el, második helyen a Váci Mihály Technikum Vasparti nevű csapata végzett. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a II. Rákóczi Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Békalencse nevű csapata állhatott fel.

Az első előadást a Ma­thias Corvinus Collegium diplomáciai műhelyének vezetője, Kiss Rajmund tartotta Diplomácia a háborúban címmel. Az előadás során a diákok fontos információkat tudhattak meg a különböző tárgyalási stratégiákról és kérdéseket is feltehettek az orosz–ukrán háború diplomáciai vonatkozásáról. Szintén a háborúval volt kapcsolatos Tisztl Henrik, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének előadása is, amely a Székesfehérvárra érkezett menekültek ellátásáról szólt. Tisztl Henrik kiemelte, hogy a háború ahogy gazdaságilag és diplomáciailag, úgy szociálisan is új helyzetet teremtett. A Fehérváron ellátott menekültek száma 150-250 fő között változik, akiknek több mint a fele 18 év alatti gyermek. Az Alba Bástya munkatársai elé komoly feladatot állít az ellátásuk, amelyben a felajánlások, köztük a Diák­tanács kezdeményezésére megvalósult adománygyűjtés is jelentős segítséget nyújtott.

A nap során érintették az iskolai zaklatás, az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás témakörét is. A Diáktanács három korábbi elnöke is előadást tartott, Varga-Márfy Milán Designer, aki azt hitte, megúszhatja a töriórát címmel tartott bemutatót, Nagy Boglárka Dániából jelentkezett be és beszámolt a külföldi tapasztalatokról, Bódig Péter pedig Koosz Milánnal együtt beszélt a rendezvényszervezésről. Kora délután pedig bemutatkozott az ASKA alapítvány és a FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület is.