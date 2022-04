Termelők, árusok, a Waldorf-óvoda és -iskola, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társaságának tagjai fogtak össze azért, hogy húsvét előtt kellemes meglepetést szerezzenek. Zsúfolt is volt a piac emeleti része, ahol sörpadok mellé telepedhettek le az alkotni vágyók, hogy csuhéból készítsenek különféle figurákat, színes kosarakat fonjanak vagy éppen tojást fessenek. A kézműves tevékenységek mellett különféle termékeket is lehetett kóstolni, és a Gazda leszek programmal is megismerkedhettek a gyerekek játékos formában.



– Az agráriumban továbbra is munkaerőhiány tapasztalható, ezért indult annak idején útjára ez a pályaorientációs program. A városi piacon ezúttal a legkisebbeket céloztuk meg azzal a korábban kiadott verses színezőfüzettel, amellyel a gyermekek – és rajtuk keresztül szüleik és nevelőik – figyelmét szeretnénk felhívni a mezőgazdaságban rejlő lehetőségekre – mondta Varga Imre István, a kamara megyei elnöke, a program egyik ötletgazdája, aki nem érkezett üres kézzel: a gyerekeknek paradicsom-, paprikapalántákat, kis cserepekben zellert és petrezselymet hozott, és egy szilva, valamint egy almafa is került a megfogható, közelebbről is megismerhető növények közé.

A gyerekek nagy örömmel fogadták a színezőket és a növényeket egyaránt.