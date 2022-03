Nemcsak azért, mert a névadó unokájával, gróf Károlyi Györggyel közösen koszorúzta meg az ünnepség több résztvevője Károlyi József domborművét, mely az intézmény előtt áll, hanem azért is, mert az esemény miatt éppen egy szombati napon telt meg gyerekzsivajjal a kétszintes épület.

Egy eu-s pályázatnak köszönhetően, melyet a Székesfehérvári Tankerületi Központ koordinált, megújult az épület minden egyes külső pontja. A tagintézmény fejlesztése egy időben indult a székhelyintézmény, a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola bővítésével. A tankerület több mint kétmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert ezekre a beruházásokra, melyből a csurgói iskola 204 millió forintot kapott.

Károlyi József emlékművének koszorúzása után a tornateremben folytatódott az ünnep, ahol elsőként Temesvári Krisztián tartott beszédet. A polgármester elmondta: -Nem tudok nem elfogult lenni, hiszen 3 gyermekem is ide jár és polgármesterként is fontosnak tartom az intézmény. Köszönöm azt, hogy a kivitelezést végző Fehér Ablak helyi vállalkozókat is bevont a munkába, ahogy azt is, hogy egy kis plusz forrásnak köszönhetően 75 radiátort is kicserélhettünk. De azért is hálásak lehetünk, hogy a közösség összefogásának köszönhetően megújulhatott a sportpálya és annak környezete is.

Törő Gábor országgyűlési képviselő azt emelte ki beszédében, hogy hosszú előkészítő munka van a most ünnepelt eredmény hátterében, hiszen már 2017-ben megkezdődtek az egyeztetések a két intézmény felújításról. A névadóról is megemlékezett Törő, aki elmondta: -Dicsőség, hogy egy olyan ispánt adhatott Csurgó a megyének, mint Károlyi József, aki felemelte a szavát a proletárdiktatúra ellen. De az is nagy dicsőség, hogy megvalósult a projekt, mely a közösséget és azon keresztül a hazát szolgálja, hiszen most már megfelelő körülmények között tudnak tanulni a gyerekek és tanítani a pedagógusok.

Beszédet mondott Török Szabolcs is. A tankerület igazgatója úgy fogalmazott: -Emlékszem azokra az álmatlan éjszakákra, melyek a projekt indulásakor értek el minket. Akkoriban egyetlen dolog lebegett előttünk, méghozzá az, kedves gyerekek, hogy megújuljon az iskola és hogy abban mielőbb lehessen tanulni.

Török arra is kitért, hogy mindig nehéz kiválasztani, hogy melyik oktatási intézmény legyen a szerencsés, hiszen bár 15 milliárd forintból gazdálkodnak, de összesen 137 várja a támogatást. A csurgói iskolában a 204 millióból energetikai korszerűsítés történt, hőszigetelés és külső pucolás került a falakra és új kazán.

Kis meglepetéssel is készült a tankerület igazgatója, aki a korábbi igazgatónak, Peredi Erikának szolgálati érdemérmet adott át. Mint mondta: -A korábbi tagintézmény-vezető asszony mindig odaadással vezette az intézményt.

Az emléklap átadását követő taps után Péterffy Balázs beszélt a tornateremben a pulpitus mögött, a Klebelsberg Központ képviseletében. Péterffy elmondta: -Nagy munka volt a felújítás, ám nem hiábavaló, mert nem elég azt mondani, hogy az iskola a tudás temploma, annak úgy is kell kinéznie, és itt ez most megvalósult. Igaz, ehhez kellett a gyerekek és a tanárok türelme, kitartása, hiszen nem volt könnyű sem tanítani, sem tanulni a felújítás alatt álló épületben.

Természetesen mondott pár szót az ünneplőknek Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára is. A jelenléte nem csak az energetikai fejlesztés miatt volt fontos, hanem mert az államtitkár éppen ezen falak között járta ki az első hat osztályt. A szakpolitikus elmondta: -Én 27 éve voltam utoljára ebben az épületben. Az iskola agyon szép szinte már idilli a környezetben van és mostantól már maga az épület is annak mondható. Mivel én energia politikával foglalkozom, ezért nem csak a szép helynek és intézmények örülök, hanem annak is, hogy az iskolának mostantól kevesebb lesz az energiafogyasztása, és csökken a károsanyag-kibocsátása is. Ez a felújítás, amiből nemcsak a kivitelező, hanem az egész közösség kivette a részét jó példa arra, hogy ha mindenki egy irányba húz, és összefog, akkor nagy dolgokat lehet együtt csinálni.

A beszédeket követően a gyermekek váltak az esemény főszereplőivé. Ünnepi műsorukban végigvitték az iskola egész történetét az alapítástól kezdve a most befejeződött felújításig. Amikor az utolsó, anyanyelvről szóló dal is véget ért, mindenki a bejárathoz igyekezett, hogy a szalagátvágással tegyenek pontot a szombati iskolai nap végére.