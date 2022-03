A mi leszel, ha nagy leszel? kérdést minden felnőtt fel szokta tenni kisdiák rokonainak, ismerőseinek. Ám a válasz – feltéve persze, hogy a diák komolyan veszi a kérdést – nem is olyan egyszerű. A szakmák közötti eligazodáshoz, egyes foglalkozások megismeréséhez igyekszik évek óta segítséget adni tanulóinak a csákvári intézmény a pályaorientációs napon. Idén is több szakma képviselőjét hívták meg az iskolába, hogy meséljenek a munkájukról, így a diákok találkozhattak többek között varrónővel, újságíróval, mentőápolóval, rendőrrel, katonákkal, tűzoltókkal, esztergályossal, zenésszel, fotóssal.

A szombati nap vendégei között a látványosabb szakmák képviselői bemutatókat is tartottak, és lehetőség volt arra, hogy a gyerekek kézbe vegyenek, kipróbáljanak például fegyvereket, fényképezőgépet, gitárt vagy éppen szaxofont, de akár rendőrautóba is ülhettek. És míg a kisebbeket leginkább egy-egy szakma érdekességei fogták meg, a 7. és 8. osztályos tanulók már komoly kérdéseket is feltettek az előadóknak. Utóbbiak persze már lassan azt is megtudják, felvették-e őket abba a középiskolába, ahol tanulmányaikat folytatni szeretnék, de mint tudjuk, az ő választásuk sem végleges, van még további négy-öt évük arra, hogy kitalálják, mivel szeretnének felnőttként foglalkozni.