Az időpont nem véletlen, ugyanis tegnap ünnepelték hazánkban a Polgári Védelem Világnapját immáron 30. alkalommal. A polgári védelem küldetését leglényegretörőbben Weöres Sándor gondolataival foglalhatjuk össze: „Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.”

Eme jeles alkalomra érkezett a településre Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos, aki beszédében a polgárőrök munkáját méltatta, s megköszönte, hogy gyalog, autóval, kerékpáron, vagy akár segédmotoros járművön a szabadidejükben járják és áldozatos tevékenységükkel hozzájárulnak hazánk településeinek közbiztonságához, valamint országhatáraink védelméhez. A képviselő emlékeztetett, hogy az elmúlt évtizedben számos támogatásban részesültek a polgárőrök, ezáltal sikerült visszanyerniük régi rangjukat az irányító tevékenykedésben.

– Nagyszerű és méltó munkatársai a magyar rendőröknek, honvédelem- és a katasztrófavédőknek egyaránt. 2010 óta a magyar kormány stratégiai partnerei az Országos Polgárőr Szövetségen keresztül. Örömteli, hogy ez a tevékenység egyre vonzóbb a lakosság körében. Magyarországon jelenleg 2000 polgárőr egyesület működik és szemben a 2010 előtti 45 ezer fős létszámhoz képest, ma már országszerte több mint 65 ezer taggal büszkélkedhet, köztük 2000 fiatalkorúval (14-18 éves). Kiemelendő az is, hogy míg 2010-ben 700 millió forintot biztosított a működésükre a központi költségvetés, addig az idei esztendőben ez a szám 1 milliárd 250 millió forintra rúg, kiegészülve 371,5 millió forinttal, amelyet a kormány a tömeges bevándorlás elleni küzdelemben való részvétel miatt biztosít a szövetség számára. Az elmúlt egy évtizedben összesen 1000 új és 500 használt járőrautó állt munkába, ezen felül 300 segédmotoros kerékpár, 2000 bicikli és 1500 darab rádió került a polgárőri szervezetekhez. A számok önmagukért beszélnek. Szeretnénk ezt a munkát folytatni április 3. után is! – tette hozzá a képviselő.

Ezt követően Tessely Zoltán ünnepélyesen is átadta a vadonatúj járgányt a hamarosan 31. születésnapját ünneplő Tordasi Polgárőrségnek, majd a kocsiban helyüket elfoglalva, övüket becsatolva, egy próbakörre is elvitték a szemre is tetszetős járművet.