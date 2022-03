A havi szintű eseményen mindenekelőtt Gaspor Tibor ezredes, az MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökségének megbízott csoportfőnöke az infokommunikációs állomány részére küldött levelét ismertették a jelenlévőkkel. A sorakozón Gaspor Tibor ezredes részéről - Vokla János ezredparancsnok által - Koronczai Tibor alezredes, az alakulat parancsnokhelyettese, kiemelkedő szakmai támogató munkája és a csoportfőnökség irányába tanúsított együttműködő tevékenysége elismeréséül emléktárgyat vehetett át.

Mint arra Vokla ezredes, a katonai szervezet parancsnoka állományához intézett beszédében emlékeztetett: ugyan bizonyos fejlődésen ment keresztül az ezred infokommunikációja, ám ,,van hova fejlődni”, mivel korunk kihívásai egyre magasabb szintű képesség kialakítását, megnövelt vezetésirányítási képességet előfeltételeznek – ez természetesen megfelelő technikai berendezések beszerzésén is múlik – tette hozzá.

Örömtelinek nevezte, hogy a személyi állomány szakmaisága, tapasztalata feladatrendszeréhez és a jelenlegi feltételekhez mérten kimagaslónak mondható, tekintve, hogy maximálisan elvégzik, amit az elöljáró meghatároz. - Köszönet azoknak a szakembereknek, háttérmunkásoknak, akik a híradó, az informatikai és az információvédelmi tevékenységet, az infokommunikációt, az információ áramlás biztosítását, illetve a különböző rendszerek működtetését végzik, eleget téve a követelményeknek – hangsúlyozta Vokla ezredes.

A parancsnok az ezredsorakozón kitért az alakulatot mind intenzívebben érintő társadalmi rendezvények kérdésére is, amelyeken – noha ezek alaprendeltetései a szervezetnek – továbbra is kellő szakmaiságot vár el, legyen szó zenekari megjelenésről, díszelgésről, avagy toborzóról. Szintúgy nem mehetünk el szó nélkül az ezred által a fehérvári Árpád Technikumban végrehajtott honvéd kadét program mellett: ezt a katonai alakulat továbbra is szervezi, sőt, ki is terjesztené szóban forgó képességét, annak érdekében, hogy minél több, 9-12.évfolyamos osztályban nyíljon lehetőség a honvédelmi alapképzés oktatására.

A rendezvényen az aktuális kerek születésnapos katonákat is felköszöntötték.