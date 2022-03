– Vasárnap beszéltem telefonon a tiszabecsi polgármesterrel, hogy megkérdezzem, mire van leginkább szükségük a menekülteknek. A közösségi oldalon tettem aztán közzé a listát. A zámolyi emberek becsületére válik, hogy 24 óra alatt több millió forint értékű adománnyal telt meg az autó, amit feltankolva, szintén felajánlásból kaptunk kölcsön. A takarók, tisztálkodási szerek, tartós élelmiszerek mellett elvittük az óvodában évekkel ezelőtt lecserélt, de használható ágyakat, mert tiszabecsi kollégám azt mondta, rengeteg a gyerek és sokan a földön alszanak – kezdte beszámolóját Sallai Mihály, Zámoly polgármestere, aki harmadmagával hétfőn délután indult és éjszaka érkezett a határra a segélyszállítmánnyal. Sallai arról is beszámolt, hogy Tiszabecs „megtelt”, ezért őket már a közeli Sonkádra irányították, ám ott is profi szervezés fogadta őket. Az átvett csomagokat az éjszaka közepén is segítettek lepakolni, és azonnal típus szerint szét is válogatták a tartalmukat.

A zámolyi küldöttség természetesen megnézte a határnál uralkodó állapotokat is. Azt mondja, ott is szervezetten folyik minden: buszokkal várják az Ukrajnából érkezőket és viszik őket a szálláshelyekre. Sallai arról is beszélt, a jövőben újabb gyűjtést rendeznek majd a faluban, de mivel a határon már beindultak a segélyszervezetek is, ezért ott kevésbé van szükség a lakossági adományokra, ám Zámolyon is van már mintegy 30 kárpátaljai menekült – részben rokonok –, akiknek az ellátásáról gondoskodni kell. A polgármester úgy tervezi, ha további menekültek érkeznek, megnyitja nekik a művelődési házat. A héten természetesen több megyei település is küldött adományokat a határra, de olyanok is vannak, akik ezután indítják útnak segélyszállítmányaikat.

Csákvárról kedden már ment egy autó, de a héten van még lehetőség a polgármesteri hivatalban, a családsegítő központban és az óvodában leadni az adományként összeállított csomagokat. Itt is, csakúgy mint a többi településen, elsősorban takarót, bébiételt, pelenkát, popsitörlőt, tisztasági betétet, higiéniai eszközöket, valamint tartós élelmiszert várnak. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő Vásárosnaményból arról adott hírt, hogy Pannónia Szíve önzetlen felajánlásaival, mintegy öt teherautónyi rakománnyal töltötték fel a raktárakat. Az adományokat innen viszik tovább Kárpátaljára. A tárgyi felajánlások mellett több helyen pénzgyűjtés is indult.

Bicskén Kárpátaljai Magyar Fiatalok elnevezéssel önálló számlát is nyitottak (a számlaszám megtalálható az önkormányzat közösségi oldalán), de aki inkább csomagot vinne, az hétköznapokon 8 és 20 óra között megteheti. Ugyancsak pénzt gyűjt Iszkaszentgyörgyön a református gyülekezet, amit a Magyar Református Szeretetszolgálatnak továbbítanak. Információkért érdemes felkeresni a közösségi hálón az egyes települések önkormányzatainak oldalát, ahol mindent megtalálnak a gyűjtésekkel kapcsolatban. További részletek előrhetők oldalunkon is.