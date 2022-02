Megyénk főállatorvosa, a Fejér Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának főosztályvezetője, Sziebert Gergely elmondta, több alternatíva is van arra az esetre, ha háziállatunkat el kell temetni. A családi házban élők általában azt a megoldást választják, hogy kertjükben földelik el kedvenceiket. – Ez azonban az állategészségügyi, a közegészségügyi és a környezetvédelmi kockázatok miatt csak szigorú feltételek betartása mellett lehetséges – hangsúlyozta a megyei főállatorvos.

A szabályozás szerint magánszemélyek esetében legfeljebb évi 100 kilogrammos testtömegig végezhető az állatok elföldelése, olyan helyen, ahol a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 1,5 méternél nem emelkedik magasabbra, és a szomszédos ingatlantól legalább 1,5 méter távolságra van. – Az ennél nagyobb mennyiségű, illetve a nagyobb egyedi testtömegű állatok tetemét engedélyezett létesítménybe, vagy települési állatimelléktermék-gyűjtőhelyen keresztül kell elszállíttatni – hangsúlyozta Sziebert Gergely.

A másik lehetőség a hamvasztás, ami a panellakásban, társasházban élők számára is megoldást jelenthet. A megyei főállatorvos elmondta, már számtalan olyan engedélyezett vállalkozás működik, amely kisállatok hamvasztását végzi, akár mobil eszközzel a helyszínen, akár elszállítással. – Ha a gazda szeretné megtartani a hamvakat, arra is lehetőséget biztosítanak. Általában zárt urnában adják át a tulajdonosoknak kedvencük maradványait, amelyet haza vihetnek, és így már korlátozás nélkül el is földelhetnek – mondta Sziebert Gergely.

Sziebert Gergely megyei főállatorvos szerint a legjobb megoldást egy hivatalos kisállattemető kialakítása jelenthetné Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Szintén lehetőséget jelentene egy engedélyezett, kedvtelésből tartott állatok részére kialakított kegyeleti temető, amelyre – a témában megjelent korábbi cikkünkből is kiderül – a lakosság részéről lenne igény, de jelenleg Székesfehérváron nem üzemel ilyen, a városgondokság viszont már vizsgálja a létrehozás feltételeit. A megyei főállatorvos álláspontja szerint tekintettel arra, hogy a tulajdonosok számára a kisállatok tetemének a települési gyűjtőhelyeken való leadása, érthető módon, az érzelmi kötődés miatt nem alternatíva, megoldást jelenthetne egy hivatalos kisállattemető.