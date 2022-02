A háziállatok ma már rengeteg ember életében kiemelten fontos szerepet töltenek be, az állatok halála esetén pedig gazdáik szeretnének tisztességesen elköszönni tőlük, és egy olyan helyen eltemetni őket, ahova rendszeresen járhatnak emlékezni. Aki teheti, az általában az udvarában helyezi végső nyugalomra kedvencét, ami szintén szabályozva van, de sokaknak ez a lehetőség sem áll fenn.

A székesfehérvári Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ mögött elterülő erdő egy félreeső részén több gondosan kialakított állatnyughely is található. Látszik, hogy ezeket rendszeresen ápolják, friss virágokat, mécseseket is láttunk a sírokon. Információink szerint a sírhantok egy része már több éve is ott lehet, viszont az állatok közterületen való eltemetésére szigorú, de egyszerű szabály vonatkozik: tilos.

Napjainkban egyre többen választják azt az alternatívát, hogy kedvencüket hamvasztás után továbbra is otthonukban tartják. Az állatok hamvasztását erre szakosodott és engedéllyel rendelkező cégek hajthatják végre.

Egy másik lehetőség Székesfehérváron és annak vonzáskörzetében a kistérség ál­lati­hulladék-gyűjtő és -átrakó telepe, amit viszont a házi kedvencként tartott állatok tu­lajdonosai érthető módon nem igazán preferálnak. A városgondnokság munkatársai viszont a bejelentést követően a velük szerződésben álló településekről el is hozzák az elhullott állatokat, de természetesen egyeztetett időpontban a gazdák is bevihetik.

A város lakossága részéről viszont egyértelműen körvonalazódik az, hogy szükség lenne egy kisállattemetőre, ahol a szabályoknak és az állattulajdonosok igényeinek egy­aránt megfelelően földelhetnék el kedvenceiket. Ennek lehetőségével kapcsolatban megkérdeztük Székesfe­hérvár önkormányzatát, és azt a választ kaptuk, hogy a városgondnokság szakemberei dolgoznak egy szakmai feljegyzés összeállításán a kisállattemető létesítésének jogi, műszaki feltételeiről és lehetséges helyszínéről. Amikor ezt már tisztán látják, akkor lehet majd döntést hozni a kérdésben.

Az állatok akár otthon való eltemetésének hivatalos, szabályszerű menetével és feltételeivel kapcsolatban megkerestük a Fejér Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályát, válaszadásukat kö­vetően lapunkban közöljük a kapott információkat.