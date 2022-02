Az eset Fehérvár egyik belvároshoz közeli parkolójában történt. Történetünk főszereplője kora délután állt meg autójával, ám hiába küldött sms-t, nem kapott választ. Tudomásul vette, hogy ezek szerint parkolása valamiért nem indult el, ám mivel éppen nem volt nála még az a minimális mennyiségű apró sem, amit a jegyértékesítő automata elfogadott volna, kénytelen volt kockáztatni. Éppen csak egy félórás dolga akadt a belvárosban. Szerencséje volt, nem büntették meg. Ám este 6 óra előtt kapott egy értesítést telefonján, mely szerint „parkolása hamarosan, 18 órakor lejár”. Fel is szaladt a szemöldöke, hiszen a parkolása – sms híján úgy vélte – el sem indult. Nosza, gyorsan leállította, közben pedig bosszankodott, hisz mintegy 3 órás parkolási díjat fizet majd ki a fél óra helyett. Éjfél után nem sokkal újabb értesítést kapott, hogy parkolása elindult, majd hajnali háromkor arról, hogy parkolása nemsokára, 18 órakor leáll…

A konkrét esetből kiindulva jó néhány kérdés megfogalmazódik az emberben, melyekkel elsőként a Székesfehérvári Városgondnokság parkolási és jegyellenőrzési csoportjának vezetőjét kerestük fel. Fenyves Balázs elmondta, a parkolójegy-értékesítő automatákat országosan a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. működteti, Székesfehérvár városa is csak egy velük kötött szolgáltatói szerződés alapján üzemelteti ezt a továbbértékesített szolgáltatást. Ez egyben azt is jelenti, hogy a fehérvári városgondnokság a hozzá tartozó parkolóautomaták működéséért tud felelősséget vállalni, más jellegű hibákért nem. Ha tehát az autósnak ilyen problémája akad, azzal a Mobilfizetési Zrt.-hez kell fordulnia.

A csoportvezető a fenti eset kapcsán azt is hozzátette, ameddig az ügyfél nem kap válasz sms-t, nem veheti biztosra, hogy megváltotta a parkolást. Ám, hangsúlyozta, a mobilparkolás semmilyen zavara nem mentesíti az autóst a díjfizetési kötelezettség alól. Ha nincs aprópénze, fizethet mobilapplikáción keresztül vagy Fehérváron NFC kártyával is.

Ez eddig világos. Ám ha valaki ritkán parkol, ezért sem NFC kártyája nincs, és semmilyen mobilapplikációt nem telepített a telefonjára, az a fentiek értelmében „így járt”. Az ugyanis nem túl életszerű, hogy hosszú perceket töltsön egy mobilparkolási oszlop tövében és megpróbálja kideríteni, vajon a hiba a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vagy az ő mobiltelefon-szolgáltatójának rendszerében van. Márpedig, Fenyves Balázs azt mondja, a parkolás elindulásáról (és egyébként applikáció használata esetén a fizetési tranzakció sikerességéről is) az ügyfélnek kell meggyőződnie. A városgondnokság csak annyit tehet, hogy ellenőrzi a rendszerben a parkolás elindulását. Ez persze egy újabb telefon. Az meg egy újabb kérdés, hogy kihez fordulhatunk, ha a történetünkben is említett esetben büntetést kapunk, illetve visszakérhetjük-e a parkolási díjnak azt a részét, amit jogosulatlanul számoltak fel?

Lapunk megkereste a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-t is, ahol Horváth Krisztina sales és marketingvezetőtől megtudtuk, az ügyfél ilyen esetekben annál a szolgáltatónál érdeklődhet arról, fennáll-e bármilyen hiba, akin keresztül igénybe próbálja venni a mobilparkolást. Magyarán, ha sms-ben szeretne valaki parkolójegyet váltani, akkor a mobilszolgáltatóját kell első körben felhívnia. Hozzátette, az sms nem a legolcsóbb, nem a legkorszerűbb és nem is a legmegbízhatóbb megoldás. Utóbbi azért nem, mert két szolgáltatásnak kell rendben működnie ahhoz, hogy gond nélkül parkolójegyet vehessen az ember. Az esetek többségében nincs is probléma, de mégis nagyobb az esélye annak, hogy valami előadódik. – Ezért szoktuk azt javasolni, hogy akinek van okostelefonja és azon internethozzáférése, használja valamelyik mobilapplikációt, mert ez a leggyorsabb, legolcsóbb, és azonnal látja az ügyfél, ha valami gond van – mondta. Tény, hogy ezt a fajta lehetőséget ma sokan választják. Míg a mobilparkolás 2014-es indulásakor a felhasználók mindössze 5 százaléka parkolt mobiltelefonos alkalmazással, addig ma ez a szám már 50 százalék.

Ezek tehát a tények és a javaslatok, amik igen hasznosak lehetnek. Ám hogy a cikk elején említett esetben mi a megoldás, arra végül is senki nem válaszolt.