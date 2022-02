Páliné Perendi Ildikó honvédelmi alkalmazott elsősorban gyermekek, illetve fiatalok körében végez múzeumpedagógiai feladatokat immár 14 éve. Az elismerésről így nyilatkozott: – Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Fejér Megyei Tagozatának javaslatára elismerésre javasoltak. Pozitív visszajelzés számomra megélni azt, hogy értékelik a munkámat, figyelnek rám.

A másik kitüntetett, Ruff Tamás, immár 15 éve vezényel a zenekari árokban, így nemcsak katonai berkekben, hanem a színházi világban is ismert. Most lesz egy éve, hogy már nem csak pálcával dirigál, ugyanis tavaly tavasszal lett az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója. Ettől még persze elsősorban a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar karmestere, így számára különösen nagy fontossággal bír, hogy a most kapott díjat Benkő Tibor honvédelmi miniszter adományozta. Ruff Tamás úgy fogalmazott: – Mindig nagy öröm, ha valakinek elismerik a munkáját. Büszke vagyok arra, hogy tagja lehetek a Magyar Honvédségnek, azon belül a katonazenészek igazán különleges, szűk családjának. PJD