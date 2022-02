Kicsit tréfálkoztak a kültéri szauna átadásakor, s bár sütött a nap, csípős szél fújt. Szerdán röpke avató ünnepséget tartottak délelőtt, s már estére ki is nyitották a szaunázni vágyóknak a szép faházat – künn szép kőburkolatú szabadtéri zuhanyzó áll rendelkezésre. Aki nem fél, az a felforrósodott bőrét akár februárban is lehűtheti, északi országokban például ez így dukál, mondták. Bálint Istvánné polgármester és Csörgöl Ákos alpolgármester jelentették be a tanuszoda újabb fejlesztését, amely a Pannónia Szíve – Bicske Helyi Közösségi Akciócsoport 29 millió forintos pályázati pénzéből történt. Konrád Viktória menedzselte a helyi kötődésű Parti Lajos kivitelezésében készült szaunát – Finnországból érkeztek az autentikus elemek, gépészeti berendezések hozzá, miként a benti, kisebb szaunánál is történt.

A Szabó Attila, a városi tanuszoda vezetője beszámolt róla, hogy konditerem, büfé, kiülős kerti terasz is épült már az uszodához, lehet vásárolni fürdőruhát, sapkát, egyebeket a hirtelen beugróknak. Bálint Istvánné polgármester a 2009-es uszoda átadását idézte meg, a helyiek összefogását hangsúlyozva. A vidéki gyerekeknek is lehetősége nyílt megtanulni úszni helyben, a környékbeli településekről is naponta érkeznek óvodás és iskolás csoportok. A bicskei Oázis Sport Club vízilabda szakosztálya szintén itt tartja edzéseit. Szabó Attila vezeti a nyár elején 50 éves fennállását ünneplő, bicskei önkormányzati tulajdonú zánkai gyermektábort is, a tizenöt faházból ott is tizenhármat felújítottak.