Az óvoda még a múlt év nyarán pályázott a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) és az Országos Baleset-megelőzési Bizottság (OBB) közreműködésével meghirdetett Biztonságos Óvoda címre. A programba megyénként öt óvoda kerülhetett be. A kiírók a pályázat célját az óvodai pedagógiai programba integrálható közútiközlekedés-biztonsági módszertan és oktatási segédletek megismertetésében, a gyermeknevelési intézmények közlekedésre nevelési tevékenységének támogatásában határozták meg – mondta el lapunk érdeklődésére Molnár Katalin intézményvezető. A megvalósítás időszaka 2021 júniusától a múlt év végéig tartott. A végrehajtandó feladatok között óvodai közlekedési koordinátor kijelölése, a KTI által szervezett távoktatás elvégzése, a gyerekek közlekedési ismereteinek felmérése, óvodai foglalkozások megvalósítása a módszertani csomag alapján, valamint az apróságok közlekedésiismeret-szintjének újbóli monitorozása szerepelt. Mindezeket a pályázatban előírtak szerint megvalósították Csőszön, és a munka elismeréseként február elején a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében Májer László rendőr őrnagytól, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának kiemelt főelőadójától átvehették a Biztonságos Óvoda címet igazoló plakettet. Májer László méltatta az óvoda által elért eredményeket, valamint elmondta, minden egyes korosztály számára a biztonságos közlekedésre való nevelés kiemelt fontossággal bír a jelenben, de a későbbi közlekedési morál kialakulásában is. Hangsúlyozta, a biztonságos közlekedés alapjai nemcsak a gyermekekhez, hanem rajtuk keresztül a szülőkhöz is eljutnak. A programot a Katica csoportba járó nagycsoportos korú gyerekek teljesítették, velük közös fotó is készült az átadás alkalmával (amint az óvoda vezetőjétől megtudtuk: betegség miatt sajnos jelentős volt a hiányzók száma).