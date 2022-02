Korábban már lapunkban is beszámoltunk róla, hogy Székesfehérvár közgyűlése tavaly ősszel hozott döntést, miszerint a civil kezdeményezésnek megfelelően a történelmi tematikájú játszótér a Várfalpark helyett a Petőfi parkban épül meg, előbbiben pedig Székesfehérvár virágoskertje kap majd helyet. A helyszín mellett viszont már az is biztos, hogy ez nem egy egyszerű, jól megszokott játszótér lesz néhány hintával és csúszdával, hiszen a hagyományos játékok mellett számos technológiai kiegészítő is segíti majd a kikapcsolódást, ugyanakkor a tanulást is.

Laufer Tamás, az Alba Innovár Digitális Élményközpont vezetője kérdésünkre elmondta, a beruházás célja egy olyan külső oktatási program létrehozása a fiatalok számára, amely a digitális technológiák felhasználásával valósul meg. A „Köfém-vár” játszótér része lesz egy olyan városi 3D-s világ építési koncepciójának, amelyet Minecraft programban terveztek meg. – Jelenleg 39 csapat versenyez, hogy a város jelentős és látványos épületeit digitálisan fel­építsék, s virtuális sétára invitáljanak. De nemcsak digitális térképen lesz fellelhető a virtuális Székesfehérvár, hanem QR-kódokkal egyfajta térképet építünk majd a játszótérre – mondta Laufer Tamás. Mindezek mellett okostöltőpad is várja a fia­talokat, ahol digitális játékot próbálhatnak ki.

Az Alba Innovár által tervezett elemekkel és a koncepcióval kapcsolatban Laufer Tamás úgy fogalmazott: – Azt gondolom, örüljünk neki, hogy a gyerekek kimennek egy játszótérre. Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy a digitális világ már körbe­fon bennünket, tehát ez sem maradhat ki belőle. Igyekeztünk azonban úgy összehozni, hogy a fizikai játék élményéből ne elvegyünk, hanem inkább hozzáadni próbáljunk.

Az Alba Innovár vezetőjének álláspontja szerint a hagyományos tanulási mód, valamint a digitális kombinációja a fiatalok számára segítséget nyújt abban, hogy könnyebben megértsék a 21. század működését. – A digitális kompetencia oktatásának célja, hogy fejlessze azon készségeket, szemléletet, tudást, amelyekkel felelősségteljes feladatokat akár önállóan, akár csapatban is képesek legyenek hatékonyabban el­végezni – tette hozzá Laufer Tamás.