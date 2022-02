Egy egész éven át tartó program zajlott a bodajki alapítványi óvodában. A biztonságos óvodák hálózatát a rendőrség találta ki, hogy a gyerekeket minél korábban a biztonságos közlekedésre neveljék. A Törpe Óvoda vezetője, Skrabákné Ruff Katalin elmondta:

– Krausz Zsófia óvodapedagógus a program felelőse, ezért ő vállalta magára, hogy részt vegyen egy online továbbképzésen, ahol felkészítették a kollégákat arra, hogy hogyan lehet a közlekedéssel kapcsolatos szabályokat a leghatékonyabban ismertetni már az ovisokkal. A képzésben részt vett óvónő segítségével több foglalkozást is tartottunk az intézményben, hiszen ez is feltétele volt annak, hogy elnyerhessük a Biztonságos Óvoda címet.

Mint megtudtuk, úgy tanították a gyerekeket a biztonságos közlekedésre, hogy a legnagyobb hangsúlyt a láthatóságra helyezték. A vezető óvónő hangsúlyozta:

– Igyekeztünk nekik megtanítani, hogy a lehetőségekhez mérten mindig láthatóak legyenek a közlekedésben. Ők leginkább gyalog, biciklivel, illetve autóból kiszállva kapcsolódnak a veszélyes forgalomba, ezért többször is felhívtuk a figyelmüket a láthatósági mellény, a védősisak, illetve ezek mellett a védőeszközök fontosságára.

Az ovisok nemcsak a védőeszközökről kaptak felvilágosítást, hanem olyan hasznos gyakorlati tanácsokat is, amelyeket már mint a közlekedés aktív szereplői is alkalmazhatnak. Ilyen volt az, hogy autó vagy éppen fák takarásából semmiképpen ne lépjenek az úttestre, illetve hogy mindig alaposan nézzenek körül a gyalogátkelőhelynél.

A Biztonságos Óvoda címhez jár egy plakett is, bizonyítva, hogy megfeleltek az elvárásoknak. Ám ez csak egy állomása a programnak és a közös munkának. Ahogy már korábban is jártak a rendőrök az óvodában előadást tartani, úgy a jövőben is szerveznek hasonló eseményeket.

Krausz Zsófia óvónő vette át az elismerést Wittner Marianna törzsőrmestertől

Fotó: Törpe ovi