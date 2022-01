A magát ízig-vérig pátkai lakosnak valló személynek –­ aki gyermekkora óta horgászik is– a pátkai tó mindig is fontos szerepet töltött be az életében, így nem meglepő, hogy szívén viseli a tó és annak élővilágának a sorsát.

Meglátása szerint aktuálisan problémát jelent a víztározó vizének leeresztése, mert veszélyezteti azokat a halakat, amik már elvermelték magukat. A vízszint és ezzel együtt a hőmérséklet csökkenésével új helyek keresésére kényszerülhetnek az egyedek, amit nem biztos, hogy fedezni tud a hideg idő előtt felhalmozott energiatartalékuk, ami szélsőséges esetben a pusztulásukat okozná.

Megkeresésünkre Urfi Tamás, a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetségének (FEHOSZ) ügyvivője azt nyilatkozta, hogy a Pátkai-víztározó vize nem csökken olyan drasztikusan, hogy az veszélyeztetné az élővilágot, egyedpusztulásról nem számolt be. Nyilatkozata szerint az őszi leeresztéshez, vagyis a decemberi vízálláshoz képest is csak 30-40 centi a különbség, amit többek közt annak is köszönhetett a tó, hogy a Vértesből jött annyi csapadék, ami adott némi utánpótlást.

Olvasónk szerint a tó teljes lefagyása tovább rontaná a halak túlélésének esélyeit.

Ezzel szemben Urfi Tamás megerősítette, hogy a víztározó jege nem egybefüggő, és a külső hőmérséklet ingadozása miatt egyelőre nem is valószínű, hogy le tudna fagyni olyan mértékben, hogy az problémát okozzon. Ellenkező esetben a tó folyamatos lékelésével biztosítanák a halak és egyéb élőlények megfelelő fény- és oxigénellátását.

Az ügyvivő véleménye szerint azt mindenki láthatja, hogy a Velencei-tó egy hosszú csapadékszegény időszak, körülbelül 3 év után jutott a jelenlegi állapotába, aminek az orvoslására talán még a Zámolyi-víztározó vizével együtt is kevés lehet a két tó vízkapacitása. A Pátkai-víztározóból amennyit tudnak – és persze reális keretek közt lehet – beleeresztenek a Velencei-tóba. Bevallása szerint a horgászok javarészt el tudták fogadni a kialakult helyzetet, bízva a további csapadékban és megoldást keresve a problémára.

A tavak ügyében felkerestük a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot, akiknél az ügyintézés jóval bonyolultabbnak bizonyult, így tőlük a jövő héten remélhetünk választ a kérdéseinkre.