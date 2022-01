Dolgozói megbetegedés miatt egy csoport került karanténba a Napsugárban Óvodában. Az intézkedés január 24-én, hétfőn éjfélig fog tartani. A Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodájában is egy csoport számára rendkívüli szünetet rendeltek el január 25-ig.

Hasonló karanténelrendelés a többi óvodát érintően is sorra kerülhet.

Ezen a héten ismét lesznek oltási akciónapok, amikor előzetes időpont-foglalás nélkül van lehetőség az első vagy bármely ismétlő oltás felvételére a kórházi oltóponton. A fehérvári háziorvosok is csatlakoztak ehhez a nagyon fontos kezdeményezéshez. Arról, hogy melyik körzeti orvosi rendelőben mikor van lehetőség az oltások bejelentkezés nélküli beadatására, az alábbi linken tájékozódhatnak.

A polgármester kitért arra is, hogy a megbetegedések száma ismét növekszik és arra kér mindenkit, tartsák be az óvintézkedéseket, vigyázzanak saját és környezetük egészségére is.

