Az elmúlt napokban Székesfehérváron is komoly szélviharok alakultak ki, különösen az esti órákban. Sajnos ez idő alatt több olyan autóban is kár keletkezett, amelyek a parkolóban álltak. Ilyenkor, az erős széllökések miatt akár kisebb-nagyobb faágak, fadarabok is ráeshetnek az autókra, de előfordulhat, hogy a leszakított vezetékek becsapódása okoz problémát. A biztosítások számos lehetősége közül ilyen esetekben a teljes körű casco nyújthat segítséget a tulajdonosoknak.

Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője elmondta, azoknak az autóknak a káreseteit, amelyek nem közúti forgalomban, nem egy másik autó miatt rongálódtak, hanem egy szélvihar miatt esett rájuk valami, és a kárt az okozta, akkor azt a teljes körű casco fedezi.

Felmerülhet azonban a kérdés, hogy a biztosítás minden mértékű kárt megfizet, vagy esetleg ez külön van-e szabályozva. – A teljes körű casco magába foglalja a töréskárokat, ami azt jelenti, hogy függetlenül attól, milyen mértékű a kár, az önrész feletti részt fizeti a casco – hangsúlyozta Lambert Gábor.

A Magyar Biztosítók Szövetségének cascoval kapcsolatos általános tájékoztatása szerint a szerződő félnek a káreseményt haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított két munkanapon belül be kell jelentenie. A kárbejelentésnek többek között tartalmaznia kell a károsodott vagyontárgy megnevezését, a kár bekövetkeztének helyét, időpontját, okát és rövid leírását, a rongálódás becsült vagy megállapított mértékét, valamint a szerződőt képviselő személy, vagy szervezet nevét is. A bejelentést követően kárszakértő tekinti meg a járművet, a szemle helyét az autó tulajdonosa jelölheti ki.