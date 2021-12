Kezdetben csak a hídvégi gyerekeket örvendeztették meg a felvonulással, de azután sorra a szomszédvárakból is meghívták a motoros Mikulásokat. Most szombaton Középbogárdon, a tájháznál adtak egymásnak randevút délben a piros hacukába bújt „szelíd motorosok”. Onnan Lajoskomáromba, az új Piac térre vonult a téli karaván, majd Mezőkomáromba furikáztak a népek, és a művelődési ház előtt gyülekeztek. A finálé helyszíneként Szabadhídvég szolgált, nevezetesen az egyik söröző előtti placc.

– A környék motorosaihoz, már nem először, Polgárdiból is csatlakoztak barátaink, a Fekete Sas Motoros Nemzetség tagjai – mondta el Erika. – A négy helység gyerkőceit szaloncukorral és apróságokkal ajándékoztuk meg, Hídvégen egy kis vendéglátást is prezentáltunk: a zsíros kenyeret, a kalácsot forró teával lehetett leöblíteni. Az adventi koszorún is meggyújtottuk a motorosok gyertyáját…

Székesfehérváron, a motoros Mikulások szombaton a Jancsár közből indultak útjukra. Ahogy a szervezők népszerűsítették: „Gyertek, guruljunk együtt, hogy minél több kalandban tudjanak részt venni a fiatalok úgy, hogy mi is egy felejthetetlen élményt éljünk át közösen!”. A jótékony célú felvonulással az Ezredéves iskola diákjainak javára gyűjtöttek pénzadományt. Hohó! A polgárdi Fekete Sasok viszont a kedvezőtlen időjárás miatt vasárnap reggel végül kénytelenek voltak lemondani a Mikulás-motororozást, pedig nagyon sokan készültek rá, nemcsak Polgárdiban, hanem Lepsényben, Mezőszentgyörgyön is. „Jobb a békesség… az utakon is!” – így fogalmaztak a „sasok”.

A motorosok mellett természetesen hagyományosan is tiszteletét tette Fejér megye több településén a Nagyszakállú. Így a Csalai Közösségi Térbe is ellátogatott, ahogyan Ráckeresztúrra is. Előbbi helyszínen a Mikulás várta a gyermekeket, míg utóbbi településen több mint hatvan család látta vendégül – a járványügyi szabályokat betartva – a Mikulást, Szabó Józsefet és Radócz Barnát.