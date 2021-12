Bár az időjárás nem volt mindig kegyes az előadókhoz, mégis minden nap rendületlenül nyíltak az ablakok. Hol egy dallam, másutt egy vers rímei csaltak mosolyt a hallgatóság kipirult arcára. Láthattunk szaloncukrot osztogató, táncoló hóembert, és megismerhettük Szent Ferenc és Szent Borbála életének történetét is. Lássuk, mit rejtettek hát az ablakok:

Fehérvár élő adventi kalendáriumának 24. ablaka hagyományosan a Városháza kapuja, amelyet idén is a polgármester, Cser-Palkovics András zárt be – és ezzel egy évre bezáródott a naptár is...