Véletlenül bukkant Hufnágel Anna, a tabajdi Mészöly Gedeon Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde iskolaigazgatónője a közösségi média oldalán az Egy tábla szeretet jótékonysági szervezetre. Több éve alapította Kovács Ádám István a csoportot, aki a kórházban fekvő beteg gyermekeknek gyűjt ajándékot, sokan csatlakoztak hozzá az évek alatt. Hufnágel Anna idén harmadszor hirdette meg tanítványai körében és általuk a községben, hogy csupán egy-egy tábla csokoládét adjon-hozzon, aki szeretne, s megmozdult a falu. Lakhelyén, Lovasberényben is meghirdette a gyűjtést, s onnan glutén- és cukormentes csokoládék, édességek érkeztek. Egy magánorvosi laboratórium szintén küldött száz tábla csokit Tabajdra.

Anna informálisan immár az Egy tábla szeretet Fejér megyei területi képviselője, ami csupán azt jelenti, hogy ebben az önkéntességben itt ő a fő „begyűjtő”. A döntés is az ő kezében volt, megválaszthatta, hová viszik el a 184 tábla csokoládét, számolt be róla, s Kovács Ádám István is egyeztetett a jelzett helyszínnel. A székesfehérvári Szent György Kórház gyermekosztályának vitték el Annáék a csomagokat azoknak a gyerekeknek, akik a karácsonyt is a gyógyító intézményben töltik. Az osztályra természetesen senki nem léphet, így a fogadó térben vette át Hufnágel Annától az ajándékot az osztály főnővére, Andavölgyiné Tóth Márta és helyettese, Áldottné Citó Krisztina.

Más helyre is szántak adományt, mondta el az igazgatónő. A tabajdi református oktatási intézmény testvériskolai szerződést kötött az Anna szülőhelyéhez, a székelyföldi Parajdhoz tartozó Békástanya településsel. Mindenki magyarul beszél ott, a kicsi óvoda és iskola a magyar identitás jegyében nevel-tanít, nekik barkácsanyagokat, játékot, irodaszert, édességet gyűjtöttek immáron második alkalommal. Anna unokaöccse, a Tatabányán élő Tóth Károly a jövő héten megy haza Erdélybe karácsonyozni, s ő viszi el az ajándékokat Hargita megyébe Fejér megyéből.