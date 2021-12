Eddig is rendszeresen beszámoltunk a korábbi és a jelenlegi szolgáltató közötti problémákról, amiknek már a lakosság is jelentősen érzi következményeit. A postaládákba mindkét cégtől érkezett csekk a novemberi hónapra vonatkozóan.

A hivatalos álláspont, vagyis a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) határozata szerint 2021. június utolsó napjával visszavonták a DVCSH távhőszolgáltatási engedélyét, és erre a feladatra július 1-jével a DVG Zrt.-t jelölték ki. Korábban a MEKH tájékoztatást adott arról is, hogy június 30. után a DVCSH csak a mérőleolvasását követő elszámoló számlát volt jogosult kibocsátani, a szolgáltatási engedély visszavonását követően fogyasztást tartalmazó számlát nem adhattak ki.

Ezzel szemben a fogyasztóknak júliustól is címeztek havi távhőszolgáltatási számlákat. A DVG Zrt. azt kérte a lakosságtól, hogy ezeket ne fizessék be a DVCSH részére, ugyanakkor sokan feladták a csekkeket. A DVG Zrt. úgy döntött, hogy a fogyasztók november végéig bemutathatják a július–szeptember időszakra vonatkozóan, a korábbi szolgáltatónak befizetett számlákat, amit így rendezettnek tekintenek. A DVCSH álláspontja szerint az önkormányzati cég ezzel elismerte, hogy a társaság abban az időszakban jogosan számlázott, amit a DVG Zrt. természetesen cáfol.

Medgyesi Miklós Dunaújváros Önkormányzatának sajtószóvivője elmondta, abban a három hónapban a DVG Zrt. még nem is tudott számlázni, mivel az adatok előkészítése és a számlakép jóváhagyatása ennyi időt vett igénybe. Októbertől viszont már a DVG Zrt. is küldi a számlákat, amivel kapcsolatban a sajtószóvivő kiemelte, hogy mindenkinek saját döntése, befizeti-e az előző szolgáltató számláját, de a DVG Zrt.-nek, mint hivatalos szolgáltatónak be kell fizetni.

Medgyesi Miklós elmondta, a megoldás az lenne, ha a határozatnak megfelelően a DVCSH kiküldené az elszámoló számlákat, mivel sokaknak nagymértékű túlfizetése halmozódott fel az elmúlt időszakban. Hozzátette, a Győri Ítélőtábla döntése, ami megerősítette, hogy a DVG Zrt. a kizárólagos távhőszolgáltató, már az után született, hogy a DVCSH kiküldte a novemberi számlákat, így nem tudni, hogy a napokban esedékes decemberi számlákat is küldik-e majd.

Az eseményekkel kapcsolatban még mindig sok a kérdés, az viszont biztos, hogy a dunaújvárosiak nincsenek könnyű helyzetben, hiszen sokan kétfelé is fizetnek, az elmúlt időszakban mégis többször merültek fel problémák a távhőszolgáltatással.