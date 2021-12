Az adventi készülődés, amellett hogy örömteli várakozással tölti el az embereket, számos veszélyt hordoz, ami az esetek nagy részében odafigyeléssel elkerülhető lenne. Sokunk otthonában már fellobbantak az adventi gyertyák és felkapcsolódtak a „karácsonyra hangoló” égősorok, ha azonban ezek tűzvédelmi szempontból nem biztonságosak, vagy nem megfelelő helyre tettük fel, könnyen lakástűzhöz, sérüléshez vezethetnek.

– Fejér megyében idén már több mint kétszázhatvan lakás gyulladt ki. A tűzoltók kilenc ember életét mentették meg, tizenheten megsérültek, többségük füstmérgezés miatt. A tapasztalatok szerint az adventtől vízkeresztig tartó időszakban megduplázódik a lakástüzek száma, nagyon fontos, hogy ilyenkor még jobban odafigyeljünk családunk és otthonunk biztonságára. Ennek ellenére bizakodóak vagyunk, ugyanis 2018 óta az adventi időszakban összesen négy tűzesethez kellett kimenniük a tűzoltóknak. Sajnálatosan ebből egy eset tragikusan végződött, 2020 decemberében egy idős hölgy életét vesztette lakástűzben Sárbogárd-Kislókon – tájékoztatott a szóvivő.

Hozzátette, az ünnepi készülődés részeként sok helyen különböző égősorokkal és világítóberendezésekkel díszítik fel az otthonokat, ami már önmagában nagyobb odafigyelést igényel.

– Aki elektromos ünnepi dekorációval díszíti fel otthonát, éjszakára vagy hosszabb távollét idejére se hagyja bekapcsolva a lámpafüzéreket, ezzel is megelőzhető egy esetleges elektromos tűz kialakulása. A vásárlásnál keressék a terméken a minőségbiztosítás jeleit. Amelyiken szerepel a „CE” jel, az megfelel az Európai Unió minőségbiztosítási követelményeinek – adott tippeket Szabó-Bisztricz Anett.

Az elmúlt években rengeteg olyan új elektromos használati tárgy jelent meg, amelyek korábban nem léteztek. Főleg a régebbi házak esetében okozhat ez gondot, mivel a sok új fogyasztó miatti terhelést közel sem biztos, hogy a ház elektromos hálózata elbírja. Ha mindezekre még rákapcsolják az ünnepi lámpafüzéreket és égősorokat, az könnyen az elektromos hálózat túlterheléséhez vezethet – fogalmazott Szabó-Bisztricz Anett.

A világítóberendezéseknél a fent említettek mellett azt is figyelembe kell venni, hogy kültéri vagy beltéri használatra javasolják. Míg a kültérit nyugodtan lehet az otthonunk belső tereiben is használni, addig fordítva ez nem igaz, ugyanis a beltéri égők kint könnyen beázhatnak, tönkremehetnek, zárlatot okozva ezzel, rosszabb esetben pedig elektromos tüzet.

Ami a hagyományos adventi koszorúkat illeti, ezek is roppant veszélyesek, ha nincsenek biztonságos helyen. A helyüket úgy kell megválasztani, hogy ne legyen semmilyen éghető anyag a közelben, hiszen a koszorúról a tűz könnyen átterjed az asztalon lévő tárgyakra, terítőre, függönyre, ablakkeretre. A legbiztosabb megoldás, ha csak akkor ég a koszorún a gyertya, amikor a szobában tartózkodunk. Sose hagyjuk az égő gyertyákat felügyelet nélkül! Mindre igaz, hogy felelőtlen használatuk könnyen lakástüzet eredményezhet. Fontos kitérni a füstérzékelő eszközök alkalmazására, amelyek akár a tűz kezdeti fázisában is képesek a jelzésre. 85 decibel hangerősségű riasztásukkal az alvó embert is felébresztik, így nagyobb esélyt adnak a menekülésre, esetleg a tűz eloltására még annak kezdeti szakaszában.

A szóvivő azt is elmondta, hogy a lakástüzeknél legtöbbször nem a tűz okoz sérülést, hanem a felszálló füst vezet füstmérgezéshez, ami megelőzhető lenne a füstérzékelők alkalmazásával. A lakásokban keletkező tűzesetek 99 százalékban emberi figyelmetlenségre, gondatlanságra vezethetők vissza.

Ami a sérüléseket illeti, nem kell feltétlenül nagy tűznek történnie, hogy az akár tragikus kimenetelű legyen. Elég egy kis kiterjedésű tűz, egy kigyulladt ágy ahhoz, hogy baj legyen. Az óvatosság és a felelősségteljes gondolkodás életeket menthet.