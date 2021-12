Változik Székesfehérváron a helyi járatos buszok menetrendje. Egyes módosítások a jelenlegi megállók közötti távolság csökkentésére is szolgálnak. A módosítások, még ha eleinte bosszantóak is tudnak lenni, mindig az utazóközönség érdekeit szolgálják – hívták fel a figyelmet többször is az illetékesek.

A mostani módosítás célja a közlekedési szolgáltatás színvonalának javítása.

Az iskolajáratokra is nagyobb figyelmet fordítanak, például a csalai iskolajárat december 6-tól több helyen is megáll, illetve új vonalszámot fognak kapni a 37-es járat betétjáratai is. A Sajó utca/Farkasvermi utca megállóból iskolai előadási napokon 6.45-kor és 6.55-kor induló 37-es járatok 37A jelzéssel közlekednek, hogy a rövidebb útvonalon közlekedő járatok megkülönböztethetők legyenek.

A Köfém-lakótelep végállomásról induló 20-as és 14-es járatok megállnak a Verseci úton, a lakótelep felőli oldalon lévő megállóban is. A vasútállomásról induló 34, 35, 36, 37, 38-as buszok elindulás után megállnak a Béke tér felőli vasútállomás „A” jelű megállóhelyén is. A Piac tér, belváros környéke így egyetlen megállóhelyről elérhető lesz – írta meg a részleteket a szekesfehervar.hu oldal.

A menetrendi változások a 14, 20, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 37A, 38, 40 és 41-es járatokat érintik.