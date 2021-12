Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere pedig azt mondja: ha nem is a korlátozásokat, de van mit átmenteni a tavalyi „karanténkarácsony” időszakából. Valamit azt reméli: idén megtarthatják a programok zömét. De az is kiderült, idén kik kapcsolják fel az adventi fényeket!

Keresztény kulturális tartalom a világi mellett

- Az advent mindig olyan időszak, amit nagyon várunk – hangsúlyozta Spányi Antal megyés püspök csütörtökön azon a tájékoztatón a Püspöki Palotában, ahol a városi és az egyházmegyei adventi eseményeket sorakoztatták fel a szervezők. – Ez az időszak a családok számára különleges készületi idő. Én ennek az időnek a készületi jellegét szeretném kidomborítani most, hiszen ez a készület egyfelől bír vallási tartalommal – mutatott rá a megyés püspök, hozzátéve, hogy noha ma is megteltek a templomok és hallhatók az adventi énekek, mégis ez most kicsit másként van, a pandémia és az idők változása miatt is. - Fontos, hogy az adventi koszorú körül a családok jöjjenek össze és legalább egy imát mondjanak el együtt! Ha csak rövidet, az is jó, ha kicsit többet tudnak imádkozni, az is jó. Ebben segíti a családokat az adventi kis füzet, melyben minden napra tartalmaznak elmélkedéseket, segítő gondolatokat. „Advent 2021 – lelki előkészület Ferenc pápával” a címe. Ez a lelki készület annak a gyermeknek a megszületésére váró út, akiről mi azt mondjuk, hogy ő a világ megváltója, elveszi a világ bűneit, elhozza hozzánk Isten örökké való szeretetét. A másik oldal pedig ehhez a világhoz kötődő készület, melyben sok-sok öröm, feladat, tevékenység van mindenki számára. Keressük a legjobb ajándékokat, készülünk az ünnep megülésére, ezerféle feladat jön az emberrel szembe. Ezeket talán ilyenkor, adventban kicsit könnyebb jókedvvel, örömmel teljesíteni. Ez is nagyon fontos része az adventnak: hogy ezek a napok teljesen örömmel, a lélek békéjében, a család szeretetében tegyük meg. Ha ebben tudunk erősödni, akkor ez az advent meghozza azt a gyümölcsöt, amit szeretnénk, nem csak karácsony szentestéjén és a karácsonyi ünnepek napjaira, hanem az életünkbe hoz változást. Reméljük, hogy az ünnepet meg tudjuk ülni, még ha bizonyos korlátozásokkal is, de a szeretet erejében, közösségében tudjuk ezeket a napokat eltölteni – fogalmazott Spányi Antal.

Átélni teljes szívvel

Hasonlóképpen vélekedik Cser-Palkovics András polgármester is:

- A szeretet ünnepére készülvén azt kívánnám minden fehérvárinak a következő hetekre, hogy figyeljünk egy kicsit jobban egymásra. Ez, az adventi készületben, a karácsonyi vásárokon, bevásárlások során is megfontolandó: figyeljünk kicsit egymásra jobban – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy a járvány okán és azon túl is fontos ez. S hozzátette: ne idegeskedve, kapkodva essünk bele az adventi teendőkbe, aztán pedig karácsony ünnepébe, mert egyszer csak azon vesszük észre magunkat, hogy nem éltük át, nem adtunk szeretetet egymásnak, nem fogadtuk azt, s nem a lényeggel foglalkoztunk.

- Amit meg lehet ahhoz tenni, hogy ez az időszak valóban a felkészülés időszaka lehessen, arról sokan gondoskodtak az előkészületek tekintetében – emelte ki a város vezetője, megköszönve a rendezvényszervezők munkáját. - Valahol a közösség ünnepe is ez az időszak, s bízom benne, hogy – a szabályok betartásával persze – meg is tudjuk adni, s a közösségi erőt meg tudjuk mutatni.

Ami elmarad és ami nem

Mint megtudtuk, van idén néhány olyan programelem, amelyeket a járványhelyzet okán, a védelembiztonság miatt nem tart meg a város: ilyen a jótékonysági futás advent első hétvégéjén vagy a kisangyalok kara.

- Ez 4-500 fiatallal gyönyörű program szokott lenni, de mivel különböző iskolákból érkeztek volna a fiatalok, ezért az a bölcs döntés, ha ezt most nem tartjuk meg – mutatott rá a polgármester. - Sok egyéb program azonban megtartható: a gyertyagyújtás ezek közül talán a legszebb. Minden szombaton a püspökségen, vasárnaponként pedig a főtéren lesz. Az első és a negyedik gyertyát püspök úrral közösen gyújtjuk majd meg. Sokan szokták kérdezni, hogy ki kapcsolja fel idén a fényeket, tekintve, hogy nincs jótékonysági futás. A Gyermekvédelmi Központon keresztül két nevelőszülőnél nevelkedő kisgyermek, egy kislány és egy kisfiú segítenek majd nekem felkapcsolni az adventi fényeket. Bízom benne, hogy szép, méltóságteljes adventet indíthatunk el.

A polgármester a tavalyi nehéz időszakra is visszatekintett: - Ha a tavalyi adventre visszagondolunk, emlékezhetünk rá, hogy jóval több korlátozás közepette volt az adventi időszak akkor. Ami bizonyos szempontból bensőségesebb adventet eredményezett – ha valamit átmenthetünk ebből, az ez. Talán további korlátozásokra nem kell számítanunk, így a programok zömét meg tudjuk tartani, de az a bensőségesség legyen itt közöttünk most is! S ha így van, ennek a nagyon nehéz másfél-két évnek is volt haszna az emberiség, a társadalom és a város közössége szempontjából. Ha ezt kicsit figyelmeztetésnek is felfogjuk, talán mi magunk is tanulhatunk belőle. Tudjunk elcsendesedni, lelkiekben is készülni és egymásra jobban odafigyelve, a másiknak kicsit több segítséget adva, a rászorulóknak más módon segítséget adva készülni – ha így lesz, akkor karácsony után megállapíthatjuk: nem véletlenül tekintjük az év legszebb időszakának azt, ami most még előttünk van. Éljük is ezt így meg!