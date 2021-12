A diákok viszont természetesen nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is megismerkednek az édesipari termékek készítésének folyamatával, amiben Márton Anita gyakorlati oktató van segítségükre. – Minden évre be van osztva, hogy milyen termékeket készítünk. A méréssel és az anyagok megismerésével kezdjük, majd a receptek elsajátítása következik, és csak utána készítjük el a tésztákat – foglalta össze az oktató a képzés gyakorlati részét nagy vonalakban. Az üzemben eltöltött napok alatt a tanulók elsajátíthatják az édes és sós aprósütemények, a bonbonok, az üreges csokoládéfigurák, a különböző cukorkák, köztük a gumicukrok elkészítését is.