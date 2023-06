A mögöttünk hagyott hétvégék június közepétől már jól mutatták, hogy beköszöntött a nyár. Ha az M7-es autópálya felé vesszük az irányt, főként pénteken, szombaton és vasárnap, egészen valószínű, hogy megnövekedett forgalommal találjuk szembe magunkat. Persze itt a "szembe" szót csak képletesen értjük, hiszen bár előfordul, hogy valaki rossz helyen hajt fel az autópályára és így rossz oldalon folytatja útját, azért mégsem ez a legjellemzőbb baleseti ok.

Mennyivel nő a balesetek száma az M7-esen nyáron?

Közismert, hogy az autópályákon való közlekedés a legbiztonságosabb az úttípusok viszonylatában – szögezte le lapunknak adott válaszában a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság, de gyorsan hozzátették: a forgalom nagysága és a jellemzően nagy haladási sebesség miatt a legkisebb zavar vagy figyelmetlenség is könnyen közúti balesetet eredményezhet. A nyár folyamán pedig – írták – folyamatosan számítani kell Fejérben az M7 autópálya zsúfoltságára, különösen a Balaton felé vezető oldalon, az első balatoni leágazásig.

A gyakorlati tapasztalatokkal kapcsolatban megtudtuk, hogy a torlódások, a forgalomlassulás lényegében bármely napszakban kialakulhat, erre minden, ezen a szakaszon közlekedőnek számítania kell, és ennek megfelelően kell megválasztani a haladási sebességet, valamint a vezetési stílust. Mára jellemzővé vált, hogy már az M7-es, M1-es közös kivezető szakaszáig visszatorlódik az induló forgalom, Érdnél rendszeresek a torlódások, sőt a budaörsi szakaszon már elkezdődik a lassulás. Ez még az utolsó nyári hétvégén is jellemző.

A leggyakoribb okok, amelyek közlekedési balesethez vezetnek

A Fejér vármegyei rendőrség tanácsokat is adott ahhoz, hogyan tudjuk – vagy legalábbis hogyan próbálhatjuk meg – elkerülni az autópályán jellemző leggyakoribb vezetői hibákat, illetve rossz vezetői szokásokat.

A nyári közlekedési baleseteknél jellemző hiba például a követési távolság be nem tartása, a lassabb jármű "tolása" a belső sávban. Ugyanígy gyakran előfordul a forgalom akadályozása, az indokolatlanul lassú menetsebesség választása, különösen a belső, úgynevezett "gyors" sávban. Amennyiben alacsonyabb haladási sebességet választunk, de utolérünk egy még lassabban haladó járművet (például egy teherautót), a sávváltásnál és az előzésnél – ha a körülmények és a jármű állapota, teljesítménye engedi – gyorsítsunk a megengedett legnagyobb sebességre az előzés mielőbbi befejezéséért, hogy indokolatlanul ne lassítsuk a forgalmat, s ezáltal ne indítsunk el fékezési láncot, amely torlódást, ráfutást okozhat! Kiegyensúlyozottabb ugyanis a forgalom ritmusa, ha a haladók alkalmazkodnak a pillanatnyi forgalmi dinamikához – azaz kerülik a két végletet: a gyorshajtást és az autópályaidegen túl lassú haladást.

A rendőrség elmondása szerint a figyelmetlen sávváltás is a baleseti tényezők között szerepel: az autópályán nagyon eltérő haladási sebességek is jellemzők, így sávváltást nem szabad kikényszeríteni. A vezetők csak akkor váltsanak sávot, ha ezzel nem kényszerítik fékezésre vagy a haladási irány megváltoztatására a másik sávban haladót! Ugyancsak figyeljenek a kis sziluettet mutató, de gyorsan közeledő motorosokra!

Ne előzzenek jobbról, ne használják a leállósávot haladásra! Amellett, hogy mindkét megoldás szabálytalan, váratlanul éri a többi közlekedőt. Ez pedig azért veszélyes, mert nagyobb sebességnél az autó kisebb kormánymozdulatra is érzékenyen reagál. Ne kényszerítsenek másokat kikerülő manőverre! Még a Budapest felé tartó háromsávos szakaszon se előzzenek jobbról! Ugyanígy tartsák be a Jobbra tarts! szabályt is, indokolatlanul ne haladjanak a belsőbb sávokban, ha üres a külső sáv is

– tette hozzá a rendőrség.

Mikor alakul ki a legnagyobb torlódás az M7-esen?

A fenti kérdésre válaszul elmondható: figyelni kell a fel- és lehajtóknál, mivel mindkét helyen kialakulhat torlódás. Ilyenkor segítsék a felhajtó autók besorolását lassítással, sávváltással, de csak akkor, ha ezzel nem akadályozzák a mögöttes forgalmat, vagy a belső, gyorsabb sáv forgalmát. A felhajtó autók ne kényszerítsék ki a besorolást, felhajtáskor tartsák be az elsőbbségadás ide vonatkozó szabályait!

A gyakorlott vezetők legyenek türelmesebbek – ajánlják a Fejér vármegyei szakemberek – és segítsék a gyakorlatlanabb vezetőket, illetve ne zavarják őket össze! A nyári és a hétvégi időszakban mindig több a kisebb rutinnal rendelkező sofőr az utakon, különösen a nyaralóhelyek körül, még különösebben az M7 autópályán: esetükben a legjellemzőbb vészreakció a vészfékezés (2022 júliusában például centiken múlott a tömegbaleset az M7-esen egy satufékezés miatt) és a kontrollálatlan kormányelrántás, mindkettő komoly veszélyeket rejt nagy sebességnél. Ezért is figyeljék a forgalom ritmusát: ha lassul, az nem véletlenül történik. Lehet az ok egy torlódás, vagy közúti baleset, vagy útkarbantartás. Torlódás esetén jelezzenek a vészvillogóval a mögöttes haladóknak! Így nagyobb eséllyel elkerülhetik a karambolt is.

Milyen gyakoriak a nyári közlekedési balesetek?

Noha konkrét statisztikával nem rendelkezünk, a rendőrségtől megtudtuk: a nyári hónapokban a hőségben különösen óvatosan kell vezetni, mert a járművezetők ilyenkor figyelmetlenek, kevésbé tudnak koncentrálni, és sajnos sokszor türelmetlenebbek is, hajlamosabbak az agresszív és durva szabályszegésekre. A hőség tehát gyengíti a koncentrációt, tompaságot vagy lobbanékonyságot egyaránt kiválthat, és a tompuló reflexek miatt a hibalehetőség is megnő.

Ezért is fontos – mondják a rendőrök –, hogy a napon álló gépkocsit indulás előtt szellőztessük ki, menet közben lehetőleg használjunk légkondicionálót, és fogyasszunk sok folyadékot! Továbbá nagyon fontos, hogy

soha, semmilyen körülmény között ne hagyjunk gyereket vagy kisállatot az autóban a tűző napon, ha például megállunk egy benzinkúton vagy parkolóban! Még akkor sem, ha csak 5 percre tesszük ezt!

Elindulás előtt pedig tájékozódjunk a forgalmi helyzetről, ahol csak tudunk, például az Útinform vagy a rendőrség honlapján, hogy elkerüljük a közúti baleseteket, és magunk se legyünk akár egy halálos baleset részesei, áldozatai.

Baleset az elektromos rollerrel: sajnos megtörténhet

Merészkedjünk a városokon, falvakon belülre! Bár rolleres balesetekre vonatkozó Fejér vármegyei statisztikát a rendőrség külön nem vezet, azonban lapunknak korábban már több tanácsot is adtak az elektromos rollerekkel, azok biztonságos használatával kapcsolatban. Olvasóink emlékezhetnek: nemrég nagy port kavart a több szemtanú által is megírt hír, miszerint egy édesanya két kisgyermekét is az e-rolleren állva szállította. Ha pedig Fejér megyén kívülre tekintünk, sajnos gázolás, halálos baleset is előfordult már az eszközzel összefüggésben. De az elektromos rollerek szabályozása is egy folyamatosan napirenden lévő téma, hiszen bár egyre többen használják ezt a közlekedési eszközt, a szabályozása még mindig ingoványos.

Ketten egy elektromos rolleren – ez az, amit ne tegyünk, ha elkerülnénk a közúti baleseteket

Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Májer László rendőr őrnagy, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársa lapunknak a napokban úgy nyilatkozott, a nyári időszakban sokkal több gyerek használ a bicikli mellett e-rollert is, amely mind használójára, mind környezetére nézve roppant veszélyes, a baleseti okok egyike tényezője.

– Sajnos sokszor láthatjuk, hogy olyanok is felállnak az ilyen eszközökre, akik nem rendelkeznek gyakorlattal, ebből kifolyólag pedig nagyon bizonytalanok, így növelve a baleset kockázatát. A szabály ugyan nem írja elő a védőfelszerelések használatát az elektromos roller esetében, és kerékpározáskor is csak lakott területen kívül óránként 40 kilométer feletti sebesség fölött kötelező a bukósisak, ezek viselése azonban nagyon fontos, hiszen pillanatok alatt olyan helyzetbe kerülhetünk, akár a gyalogosok között, vagy az úthibák miatt, amikor cselekedni kell! Mindenkinek jól felfogott érdeke, hogy vigyázzon magára! – mondta a rendőr őrnagy, hozzátéve: – A másik nagyon fontos dolog, hogy ezeken az eszközökön a személyszállítás szigorúan tilos!