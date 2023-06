Felkészülni, vigyázz, rajt!

„A legfontosabb a biztonság!" – hívta fel a figyelmet Májer László rendőr őrnagy, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársa. Elengedhetetlen – folytatta –, hogy úgymond a kiszabadulás az iskolából ne ész nélkül történjen. Az előkészületek rendkívül fontosak, mivel a nyári szünet beköszöntével egy időre természetszerűleg teljesen megváltozik a közlekedés.

– Fontos, hogy például egy kirándulásnál is úgy tervezzük meg az útvonalat gyalogosan vagy kerékpárosan, hogy az a lehető legkevesebb balesetveszélyes helyet érintsen. Inkább tartson a kiruccanás pár perccel tovább, de a biztonság legyen az első! Mindenekelőtt bárhová is indulunk, vegyük át csemetéinkkel a közlekedés alapvető szabályait (piros-tilos, jelzőtáblák jelentése, közlekedés az úton és a járdán, úton való átkelés, fel- és leszállás, stb.) és nézessük át bringáinkat.

Májer László rendőr őrnagy, az e-roller veszélyeire is felhívta a figyelmet!

Fotó: Fehér Gábor / Archív

A veszedelmes közlekedési eszköz

A közlekedési szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a közlekedők tartsák be a szabályokat, mert ilyenkor sokkal több gyerek használ a bicikli mellett e-rollert is.

– A roller mind használójára, mind környezetére nézve roppant veszélyes. Mindenki megfontoltan és csakis kizárólag olyan eszközt használjon, amit tud is használni! – hívta fel nyomatékosan a figyelmet! – Sajnos sokszor láthatjuk, hogy olyanok is felállnak az ilyen eszközökre, akik nem rendelkeznek gyakorlattal, ebből kifolyólag pedig nagyon bizonytalanok, növelve így a baleset kockázatát. A szabály ugyan nem írja elő a védőfelszerelések használatát az elektromos roller esetében és kerékpározáskor is csak lakott területen kívül óránként 40 kilométer feletti sebesség fölött kötelező a bukósisak, ezek viselése azonban nagyon fontos, hiszen pillanatok alatt kerülhetünk olyan helyzetbe, akár a gyalogosok között, vagy az úthibák miatt, amikor cselekedni kell! Mindenkinek jól felfogott érdeke, hogy vigyázzon magára! A másik nagyon fontos dolog, hogy ezeken az eszközökön a személyszállítás szigorúan tilos! Tehát ne legyen az, hogy például négyen vagyunk, de csak kettőre van pénzünk, de nem baj, megoldjuk!

Májer László: Mindenekelőtt bárhová is indulunk, vegyük át csemetéinkkel a közlekedés alapvető szabályait.

Ne hagyjuk magára a kisebbet!

Májer László rendőr őrnagy arra is kitért, hogy elsősorban a szülők felelőssége, hogy tudatosítsa a nagyobb gyerekeikben, hogy figyeljen oda a kisebbik családtagjukra. Azok a bizonyos mondatok – ne maradj le öcsi, nem várunk rád öcsi – a legrosszabbak szerinte, hiszen ilyen esetekben a gyerkőc nagy könnyen pánikba eshet, hiszen olyan forgalmi helyzetbe kerülhet, amihez nincs hozzászokva!

– Figyeljünk és segítsük egymást abban, hogy mindenki biztonságban, egészségben hazaérkezzen! Ez valamennyiünk jól felfogott érdeke és ezt nem rendőrségnek kell koordinálni, hanem mindenkinek saját magának! – zárta gondolatait a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársa, aki hozzátette idén is szerveznek figyelemfelhívó programokat a különböző tárborokban, mint például a Napraforgó Napközis Tábor a Bregyóban, ahol kerékpáros ügyességi pályán veszik át a legfontosabb közlekedési szabályokat a résztvevőkkel.