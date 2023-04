Sokszor írtuk már, hogy a viharos szél milyen károkat tesz, mikor úgy igazán "lecsap" , szerte a városban. Legutóbb például a Szedreskerti lakónegyed kedves, díszes buszmegállóját kellett elszállítani javításra, mert megtépázta a szél ereje. Azóta persze már vissza is került a helyére.

Nos, a most "lőtt" közlekedési tábla nem természeti jelenség áldozata lett, a megszédülés hátterében emberi "kéz" van. Még a keréknyomok is jól láthatók, ahogy manőver közben nekiment a sofőr szegény táblának, mi azóta is meghajol a MOL kútról kihajtók és a Sárkeresztúri út járműforgalma előtt.