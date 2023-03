A Fejér Megyei Állatmentő Egyesület (FEMA) néhány hónappal korábban elhatározta, hogy egy komfortos orvosi szobát alakít ki a telepükön. Ahogy azt korábban mi is megírtuk, az állatvédő egyesület megtalálta elképzeléséhez a kivitelezőt is, aki legyártja és leszállítja a lemezből készült épületet a számukra. Miután megalkudtak az árban, a pénz előteremtésébe is belekezdtek. Lassan, de azért sikerült a megbeszélt árat összeszedni, így megrendelhették a leendő kutyaápoldát. A pénzt az előzetes megbeszélések szerint elutalták – szállítás előtt az utolsó részletet is –, és várták a szállítókat, de senki és semmi sem érkezett. A vállalkozó eltűnt, s vele együtt a FEMA pénze és az álma is.

Ismét megkerestük telefonon az egyesület elnökét, Turczer Edinát, hogy megtudjuk, történt-e előrelépés az ügyben, de semmi biztatót nem tudott mondani. Mint megtudtuk, feljelentésüket megtették a rendőrségen. A szóban forgó vállalkozó azóta sem jelentkezett, viszont az egyesület elnöke szerint mások is jártak már hasonlóképpen ezzel a kivitelezővel, aki furfangos módon arra is ügyel, hogy a nevét is időről időre megváltoztassa.

A rendőrséget is megkerestük. Náluk arról érdeklődtünk, hogy sikerült-e már megtalálni az illetőt és mire jutottak eddig, de válaszlevelükben azt írták, hogy "...az üggyel kapcsolatban a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon csalás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárás jelenleg is folyamatban van...”, erre tekintettel bővebb tájékoztatást nem tudnak adni.

Mivel lehetséges, hogy nem csak a Fejér Megyei Állatmentők jártak így az illetővel, arra is kíváncsiak voltunk, mire számíthat az elkövető ilyen eset(ek)ben. A rendőrség válaszában – a csalás bűncselekményt illetően – a Büntető Törvénykönyv 373. paragrafusát említi, és hozzáteszik, hogy "a bűncselekmény szankcionálási mértékének megállapítása minden esetben egyedileg, az ügy valamennyi feltárt részletének ismeretében történik."

Sajnos ettől függetlenül az egyesületnek nincsen további összeg a zsebében, hogy a történtek ellenére megépíthessék a kutyusok orvosi ellátására szolgáló szobát. Az előkészített alap azóta is ott árválkodik, ahová az épületet megálmodták.