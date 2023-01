A rendőrség tette közzé a videót, melynek már rögtön az első képkockáin azt látjuk, egy fehér autó elsodorja a gyalogátkelőhelyen haladó (átszaladó? ) fiatalt. Az áldozat nem egyedül kelt át, az is jól látszik, hogy társa még éppenhogy felrohan a járdára, ezzel megúszva a balesetet. A videó többi részében is olyan autósokat mutatnak, akik nem adták meg a gyalogosoknak járó elsőbbséget.

A rendőrség közleményében elmondta, a napokban ellenőriztek a gyalogátkelőhelyek környékén, s erre a jövőben is gyakran számítani lehet majd. A szabályokat is ismertették, leírták, milyen büntetési tételekkel számolhatnak a sofőrök, akik nem tartják be az elsőbbségadásra vonatkozó kötelezettségüket. Majd praktikus tanácsokat is közöltek, a gyalogosok saját biztonságuk érdekében, mit tegyenek, vagy épp mit ne.